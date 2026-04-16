Đắk Lắk sẽ “rút thẻ đỏ” dự án chậm tiến độ

Thứ Năm, 16:57, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/4, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị rà soát các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, tồn đọng kéo dài trên địa bàn, nhằm khơi thông nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.


Theo báo cáo, giai đoạn 2021–2025, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.460 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong đó 1.579 dự án chưa được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; 141 dự án gặp khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ kéo dài. Trong số 740 dự án đã được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, có tới 698 dự án phát hiện sai phạm.

Đối với nguồn vốn ngoài ngân sách, toàn tỉnh có 430 dự án của nhà đầu tư; trong đó mới có 98 dự án đi vào hoạt động, 61 dự án đang triển khai đầu tư, 88 dự án đang thực hiện, 107 dự án chậm tiến độ, 76 dự án dừng hoặc chấm dứt hoạt động; chỉ 19 dự án được thanh tra, kiểm tra.

Ông Nguyễn Minh Huấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất là một trong những nguyên nhân đẫn đến các Dự án chậm tiến độ.

Nguyên nhân chủ yếu là vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, thiết kế, thiếu vốn và năng lực nhà thầu. Đặc biệt, việc chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) đang khiến nhiều dự án chưa thể triển khai, nhất là các dự án liên quan bồi thường, tái định cư.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu rà soát toàn diện, phân loại rõ từng nhóm dự án, làm việc với các chủ dự án và có thể rút thẻ đỏ nếu các dự án chậm tiến độ kéo dài

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu rà soát toàn diện, phân loại rõ từng nhóm dự án, hoàn thành trước ngày 15/5; đồng thời làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân, gắn với đánh giá cán bộ. Tỉnh Đắk Lắk sẽ thành lập các tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, theo dõi, tháo gỡ từng dự án, bảo đảm không chồng chéo và xử lý dứt điểm các tồn đọng. Việc xử lý phải gắn với thanh tra, kiểm tra, vừa kết luận sai phạm, vừa tháo gỡ để đưa dự án vào hoạt động.

“Đề nghị trong quá trình rà soát thì làm việc với từng chủ dự án, làm rõ trách nhiệm và yêu cầu cam kết, thống nhất rút thẻ vàng để mà cảnh báo, hết sức lưu ý đối với dự án chậm đưa đất vào sử dụng. Thống nhất cách làm là cảnh báo, làm việc, cam kết và cho khắc phục, còn không khắc phục thì rút thẻ đỏ. Mình làm đồng loạt chứ không phải là ghét bỏ một dự án” - ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng
Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

VOV.VN - Đánh giá tình hình quý I và bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rào cản về thể chế, cải cách hành chính... yêu cầu chuyển sang điều hành theo kịch bản tăng trưởng cụ thể, gắn trách nhiệm từng ngành, từng địa phương theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

Đắk Lắk nóng chuyện tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế cho tăng trưởng

VOV.VN - Đánh giá tình hình quý I và bàn giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ ra rào cản về thể chế, cải cách hành chính... yêu cầu chuyển sang điều hành theo kịch bản tăng trưởng cụ thể, gắn trách nhiệm từng ngành, từng địa phương theo đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

"Nước rút" mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều nhà thầu chậm tiến độ
"Nước rút" mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều nhà thầu chậm tiến độ

VOV.VN - Dù được xác định là công trình giao thông cấp bách phải hoàn thành vào cuối năm 2026, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang bộc lộ sự phân hóa năng lực nhà thầu sâu sắc. Trong khi một số đơn vị bứt phá, nhiều nhà thầu lớn lại bị cảnh cáo nghiêm khắc vì để tiến độ "dậm chân tại chỗ".

"Nước rút" mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều nhà thầu chậm tiến độ

"Nước rút" mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, nhiều nhà thầu chậm tiến độ

VOV.VN - Dù được xác định là công trình giao thông cấp bách phải hoàn thành vào cuối năm 2026, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang bộc lộ sự phân hóa năng lực nhà thầu sâu sắc. Trong khi một số đơn vị bứt phá, nhiều nhà thầu lớn lại bị cảnh cáo nghiêm khắc vì để tiến độ "dậm chân tại chỗ".

Gỡ "nút thắt" mặt bằng, quyết tâm không để chậm tiến độ 3 cây cầu qua sông Hồng
Gỡ “nút thắt” mặt bằng, quyết tâm không để chậm tiến độ 3 cây cầu qua sông Hồng

VOV.VN - 3 dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên và cầu Thượng Cát có nguy cơ chậm tiến độ. Hà Nội quyết tâm, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

Gỡ “nút thắt” mặt bằng, quyết tâm không để chậm tiến độ 3 cây cầu qua sông Hồng

Gỡ “nút thắt” mặt bằng, quyết tâm không để chậm tiến độ 3 cây cầu qua sông Hồng

VOV.VN - 3 dự án trọng điểm là cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên và cầu Thượng Cát có nguy cơ chậm tiến độ. Hà Nội quyết tâm, tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, thi công, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ.

