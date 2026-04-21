Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt 4.126 tỷ đồng. Trong đó, 7/13 khoản thu ghi nhận mức tăng cao như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng gần 49%, tương đương 150 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 40,5%, tương đương 547 tỷ đồng; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt mức cao khi hoàn thành 94,5% kế hoạch; các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường cũng đạt và vượt chỉ tiêu từ 15 – 25%.

Nhờ tích cực triển khai các biện pháp thu và chống thất thu, kết quả thu ngân sách của Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Bá Vụ, Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh những tháng đầu năm chịu nhiều tác động bất lợi như diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, giá nhiên liệu (đặc biệt là dầu diesel) tăng cao và có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế, kết quả thu thuế của tỉnh Đắk Lắk vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Cán bộ Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, hướng dẫn Luật Thuế mới có hiệu lực tới hộ kinh doanh ở phường Buôn Ma Thuột.

“Thuế tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng nhiều biện pháp, đặc biệt là việc cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ thuế từ năm 2025 chuyển sang. Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện cưỡng chế 1.451 người nộp thuế, tương ứng số tiền 375 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã ban hành 711.325 thông báo đôn đốc nợ tới người nộp thuế tới kỳ hạn; rà soát các nguồn thu, đôn đốc kịp thời những khoản thuế phát sinh để bảo đảm thu đạt trong các tháng 1, 2 và 3", ông Nguyễn Bá Vụ chỉ rõ.