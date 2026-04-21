中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk thu thuế quý I tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước

Thứ Ba, 16:00, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 3 tháng đầu năm 2026, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt hơn 4.100 tỷ đồng, đạt gần 35% dự toán Trung ương giao và tăng gần 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk thu thuế đạt 4.126 tỷ đồng. Trong đó, 7/13 khoản thu ghi nhận mức tăng cao như thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng gần 49%, tương đương 150 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 40,5%, tương đương 547 tỷ đồng; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) cũng đạt mức cao khi hoàn thành 94,5% kế hoạch; các khoản thu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thuế bảo vệ môi trường cũng đạt và vượt chỉ tiêu từ 15 – 25%.

Nhờ tích cực triển khai các biện pháp thu và chống thất thu, kết quả thu ngân sách của Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Bá Vụ, Phó trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong bối cảnh những tháng đầu năm chịu nhiều tác động bất lợi như diễn biến phức tạp của tình hình Trung Đông, giá nhiên liệu (đặc biệt là dầu diesel) tăng cao và có thời điểm khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu và hỗ trợ người nộp thuế, kết quả thu thuế của tỉnh Đắk Lắk vẫn đạt được những kết quả khả quan.

Cán bộ Thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, hướng dẫn Luật Thuế mới có hiệu lực tới hộ kinh doanh ở phường Buôn Ma Thuột.

“Thuế tỉnh Đắk Lắk đã áp dụng nhiều biện pháp, đặc biệt là việc cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ thuế từ năm 2025 chuyển sang. Cụ thể, chúng tôi đã thực hiện cưỡng chế 1.451 người nộp thuế, tương ứng số tiền 375 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã ban hành 711.325 thông báo đôn đốc nợ tới người nộp thuế tới kỳ hạn; rà soát các nguồn thu, đôn đốc kịp thời những khoản thuế phát sinh để bảo đảm thu đạt trong các tháng 1, 2 và 3", ông Nguyễn Bá Vụ chỉ rõ.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
Tag: Đắk Lắk thu ngân sách tăng thu thuế tăng 27%
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đề xuất tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến hết 30/6
VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng Nghị định 72/2026 về giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết ngày 30/6/2026.

Nhiều vụ gian lận thuế lớn từ “2 sổ kế toán”, cơ quan thuế siết quản lý dòng tiền

VOV.VN - Trước tình trạng DN sử dụng “2 sổ kế toán” để che giấu doanh thu, gian lận thuế có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, cơ quan thuế cho biết đã triển khai thu thập dữ liệu trên phạm vi toàn quốc, đồng thời tăng cường kiểm soát dòng tiền và phối hợp liên ngành nhằm ngăn chặn thất thu ngân sách.

Từ giảm thuế đến gỡ ách tắc, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát huy hiệu quả

VOV.VN - Thị trường lương thực, thực phẩm đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực với nhiều chỉ số tăng trưởng. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM, doanh nghiệp vẫn đối mặt áp lực lớn từ chi phí đầu vào tăng cao và yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng khắt khe, đòi hỏi giải pháp tháo gỡ kịp thời.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp