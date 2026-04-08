Đắk Lắk tiếp tục siết chặt chống khai thác IUU

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 2.576 tàu cá được đăng ký, trong đó gần 100% đã được cấp giấy phép khai thác còn hiệu lực. Đáng chú ý, tất cả tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và được theo dõi 24/24 giờ, góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động trên biển. Các lực lượng chức năng đã xử phạt 119 trường hợp vi phạm kể từ năm 2024, chủ yếu liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, khai thác sai vùng và không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân ghi chép theo dõi nhật ký hành trình khi vươn khơi.

Công tác truy xuất nguồn gốc tiếp tục được Đắk Lắk tăng cường thông qua hệ thống điện tử eCDT và nhật ký khai thác điện tử. Tất cả tàu cá ra vào cảng đều được kiểm soát, sản lượng thủy sản bốc dỡ được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đối khớp dữ liệu giữa khai thác và hành trình.

Ông Đào Quang Minh Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua làm việc với Đoàn Thanh tra EC vào tháng 3/2026, một số tồn tại đã được nhận diện rõ hơn, nhất là nguy cơ vi phạm từ nhóm tàu cá nhỏ và việc duy trì kết nối VMS. Thời gian tới tỉnh sẽ củng cố những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra:

“Tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trên hệ thống giám sát VMS của quốc gia để qua đó phát hiện những tàu cá nếu có những hành vi vi phạm khi đầy đủ chứng cứ sẽ củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm. Và tăng cường quản lý kiểm soát tại các cảng cá qua các văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá nhằm răn đe và đồng thời tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ được vấn đề khai thác trên biển như thế nào và tầm quan trọng trong việc gỡ thẻ vàng", ông Minh cho biết thêm.