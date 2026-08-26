Đắk Lắk và Mondulkiri mở rộng hợp tác nông nghiệp, thương mại, biên giới

Giai đoạn 2024-2025, quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri được duy trì ổn định với 14 đoàn qua lại; hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, giao lưu văn hóa, du lịch và nhân dân được triển khai. Doanh nghiệp Đắk Lắk tiếp tục duy trì dự án trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su tại Mondulkiri, với hơn 1.623 ha cao su đưa vào khai thác.

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đắk Lắk và Mondulkiri giai đoạn 2024-2025

Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ tuyến biên giới dài gần 72 km và trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả hợp tác thời gian qua, hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Đắk Lắk và Mondulkiri sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển nông nghiệp bền vững, truy xuất nguồn gốc nông sản vùng biên, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu chi trả dịch vụ môi trường rừng xuyên biên giới và tiềm năng thương mại hóa tín chỉ carbon.

Hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030

Tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri thống nhất thúc đẩy công bố, khai trương cặp cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết; đầu tư tuyến đường kết nối Cửa khẩu Đắk Ruê; phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Đồng thời tăng cường kết nghĩa giữa các xã biên giới của Đắk Lắk với các địa bàn giáp biên của Mondulkiri, phát triển du lịch kết nối và hợp tác giáo dục, y tế.

Ông Kong Kimny, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri đề nghị Đắk Lắk hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp sang khảo sát, đầu tư tại Mondulkiri

Ông Kong Kimny, Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri, cho rằng những kết quả đạt được là nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác. Mondulkiri đang được Chính phủ Campuchia định hướng trở thành vùng phát triển quan trọng ở Đông Bắc, vì vậy địa phương mong muốn tăng cường thu hút doanh nghiệp Đắk Lắk sang đầu tư.

“Tôi kiến nghị, đề xuất với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xem xét hỗ trợ, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực của tỉnh Đắk Lắk sang khảo sát, đầu tư tại tỉnh Mondulkiri. Về chính quyền tỉnh Mondulkiri luôn quan tâm, tạo cơ chế chính sách và luôn sẵn sàng mở cửa chào đón cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư có nguyện vọng của tỉnh Đắk Lắk sang hợp tác đầu tư tại tỉnh Mondulkiri”, ông Kong Kimny nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đề nghị hai bên cụ thể hóa Bản ghi nhớ thành các chương trình hợp tác thiết thực.

Từ những nội dung đã thống nhất, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh yêu cầu chuyển các cam kết hợp tác thành những chương trình cụ thể, có kết quả rõ ràng, nhất là trong kết nối kinh tế, doanh nghiệp và phát triển khu vực biên giới.

“Tôi mong muốn các cơ quan liên quan của hai tỉnh sẽ chủ động phối hợp, cụ thể hóa những nội dung đã thống nhất thành các hoạt động thiết thực, tạo chuyển biến rõ hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương. Chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đắk Lắk và Mondulkiri ngày càng gắn bó, thiết thực, góp phần vun đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.