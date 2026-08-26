Đắk Lắk yêu cầu khai thác hiệu quả quỹ đất tại các khu đô thị trọng điểm

Hai dự án ở Đắk Lắk gồm Khu đô thị Tổ dân phố 8, quy mô 19,25 ha, dự kiến giá khởi điểm hơn 1.682 tỷ đồng; và Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, quy mô 44,75 ha, dự kiến giá khởi điểm hơn 2.321 tỷ đồng. Cả hai đều được thực hiện theo hình thức đấu giá dự án và đang hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra dự án dự án Khu đô thị Tổ dân phố 8, quy mô 19,25 ha

Tại Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk, công tác giải phóng mặt bằng đang gặp khó do một số trường hợp chưa xác định được nguồn gốc đất, trong khi kinh phí thực hiện còn thiếu do vượt tổng mức đầu tư. Ban Quản lý dự án Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2026.

Kiểm tra thực địa khu vực hồ Ea Nao, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho rằng thiết kế hiện nay chưa khai thác hết giá trị cảnh quan và quỹ đất xung quanh hồ

Kiểm tra thực địa khu vực hồ Ea Nao, nằm dọc theo phân khu phía Đông của Khu đô thị sinh thái, văn hóa du lịch dân tộc tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng, thiết kế hiện nay chưa khai thác hết giá trị cảnh quan và quỹ đất xung quanh hồ. Ông yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, bố trí các không gian dịch vụ phù hợp, vừa phát huy cảnh quan, vừa tạo nguồn thu để tái đầu tư hạ tầng và duy tu khu vực.

“Quan điểm của tôi là cái gì cũng phải ra tiền. Công viên cũng phải ra tiền. Nếu quy hoạch kiểu này thì nó không ra tiền. Chỉ cần di dời qua một mặt đường, một mặt hồ thì sau này cho thuê trung tâm tiệc cưới, làm quán cà phê cũng ra tiền. Địa phương cho thuê thì tiền bù lại để làm hạ tầng, chăm sóc hồ nước và tất cả các dịch vụ" - ông Đỗ Hữu Huy cho biết.

Cảnh quan khu vực hồ Ea Nao, phường Tân An

Đối với cả hai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phường Tân An sớm có ý kiến về phương án xử lý phần diện tích nhà ở xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trường hợp phải điều chỉnh, địa phương phải xác định rõ thời gian hoàn thành, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng hoàn thiện phương án đấu giá.