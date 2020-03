Dân Sơn La kêu cứu bị doanh nghiệp lừa, nhưng vẫn chưa được giải quyết

6 lần chỉ đạo… chuyện đâu còn đó?

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Phương An, thường trú ở bản Nà Cạn, Phường Quyết Tâm, TP Sơn La và các hộ dân nhớ như in: Từ tháng 10/2017, thời điểm các hộ bắt đầu có những liên hệ với lãnh đạo tỉnh Sơn La qua bộ phận tiếp dân để đề nghị UBND tỉnh can thiệp giải quyết bức xúc của họ về việc bị Công ty cổ phần xây dựng Thanh Tâm lừa tiền, vì đây là dự án được thực hiện theo chủ trương của tỉnh (Dự án đổi đất lấy cơ sở hạ tầng), cho đến nay, tổng cộng đã 6 lần các hộ đối thoại với lãnh đạo tỉnh, nhưng vụ việc vẫn chưa có dấu hiệu khả thi.

Trong đó, 1 lần các hộ được đối thoại với Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, 2 lần với Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 3 lần với Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Khu đất mà 4 nạn nhân "sập bẫy" năm 2018.

Sau mỗi lần đối thoại, UBND tỉnh cũng đều ra văn bản chỉ đạo các sở, ngành giải quyết vụ việc. Đơn cử như công văn số 3563, ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La do ông Bùi Đức Hải (khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nay đã nghỉ hưu ký), có ghi: “Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND TP rà soát tổng thể dự án, tham mưu trình UBND tỉnh phương án giải quyết đối với việc giao đất cho Công ty cổ phần xây dựng Thanh tâm, đồng thời trả lời kiến nghị của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2017”.

Hay công văn số 3018, ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Sơn La, do ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ký, ghi rõ: “Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN- MT tiếp tục đôn đốc Công ty cổ phần xây dựng Thanh Tâm, còn nợ số tiền của các hộ dân là 799.500.000 đồng (theo công văn số 72/CT-CT của Công ty cổ phần xây dựng Thanh Tâm) cam kết trả tiền cho các hộ dân… Báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về hướng giải quyết vụ việc qua Phòng Kinh tế - Văn phòng UBND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh trước ngày 07/9/2018” và “Công ty cổ phần xây dựng Thanh Tâm phối hợp với Sở TN-MT cung cấp hồ sơ liên quan đến dự án theo chỉ đạo của Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh… Thực hiện việc trả lại số tiền cho các hộ dân như đã cam kết, báo cáo kết quả thực hiện với Sở TN-MT trước ngày 05/9/2018”…

Dấu hiệu lừa đảo của doanh nghiệp đã rõ...

Trước sức ép của các hộ dân và sau nhiều công văn chỉ đạo giải quyết vụ việc của UBND tỉnh Sơn La, trong đó có nêu, Công ty Cổ phần xây dựng Thanh Tâm phải giải quyết dứt điểm với các cá nhân chưa được giao đất bị trùng hoặc ngoài dự án, nếu không sẽ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tháng 12/2017, ông Ngô Phúc Thái cùng Lê Xuân Bao, Trần Đức Ánh đã “ra mặt” gặp các hộ dân khiếu kiện công ty. Tại cuộc gặp này, ông Thái đã thừa nhận không có đất để trả lại cho các hộ và công nhận hành vi của mình là sai trái, nếu các hộ gia đình tố cáo với cơ quan chức năng là đúng tội lừa đảo và xin lỗi; đồng thời mong muốn được tạo điều kiện giải quyết vụ việc theo phương án trả lại tiền cho người dân.

Theo các hộ dân, ban đầu ông Thái khẳng định, sẽ trả hết tiền cho các hộ trong vòng 2 tháng (kể từ ngày 16/12/2017). Nhưng sau đó ông Thái kể lể về hoàn cảnh gia đình và xin từ 2 tháng thành 4 tháng, cam kết nếu không trả đúng hẹn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, sau đó doanh nghiệp này chỉ trả vài chục triệu đồng cho một số hộ, rồi tiếp tục nhiều lần hứa hẹn, khất lần, tìm mọi cách dây dưa, không chịu trả.

Các hộ dân giao tiền từ chục năm trước, đến nay chưa được nhận đất mong muốn vụ việc sớm được làm sáng tỏ, để bà con lấy lại số tiền doanh nghiệp đã chiếm đoạt.

Trong cuộc tiếp công dân cuối năm 2019, ông Phan Minh Châu, Quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La cho biết: Sở đã kiểm tra việc mua bán, chuyển nhượng ở đây và thấy rằng, việc mua bán, chuyển nhượng của doanh nghiệp Thanh Tâm rất phức tạp, kể cả những đất công trình công cộng, đất cây xanh, công ty cũng cho chuyển nhượng và người dân đã xây dựng nhà kiên cố. Các khu đất nằm ngoài quy hoạch, công ty này cũng mua rồi san ủi mặt bằng. Việc bán đất, chuyển nhượng thì một miếng đất có nhiều hộ cùng mua.

Việc này là do người mua đất không cảnh giác, bởi Bản đồ quy hoạch phải là bản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có đóng dấu đỏ. Do người dân không để ý chi tiết này, nên doanh nghiệp đã photo ra nhiều bộ và chỉ đóng dấu đỏ của Công ty, khi hộ dân đồng ý mua lô nào thì đánh dấu vào đó, hộ khác đến mua thì lại mang bản mới khác ra, mua mảnh đó thì lại chấm mới vào đó, dẫn đến 1 lô đất có nhiều người cùng mua…

Theo ông Châu, phản ánh của người dân về dấu hiệu lừa đảo của công ty cổ phần Thanh Tâm là rất rõ. Tại buổi đối thoại hôm đó, ông Châu kiến nghị: “Nên giao cơ quan công an điều tra, xử lý, vì người dân nhiều lần liên hệ với công ty để đòi tiền nhưng không được. Bản thân Sở Xây dựng cũng liên hệ với Công ty để xác định các chi phí đầu tư, nhưng cũng không liên lạc được và công ty cũng không hợp tác, hồ sơ gửi cho Sở để Sở thẩm định các giá trị còn lại cũng không có, vì vậy không thể xác định được”.

Trước câu hỏi của phóng viên VOV về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai trong xử lý, giải quyết vụ việc này, ông Phạm Văn Thi, Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện nay UBND tỉnh đang giao cho các ngành phối hợp với nhau. Sau khi Sở Xây dựng xác định được khối lượng thì Sở Tài chính xác định tổng giá trị. Sau khi Sở Tài chính xác định xong thì Sở Tài nguyên – Môi trường làm thủ tục thanh toán bằng đất cho đơn vị. Bây giờ để triển khai dứt điểm được thì nhà đầu tư phải cung cấp hồ sơ, nhưng hiện nay doanh nghiệp cứ trây ỳ không vào cuộc. Cho nên các sở ngành muốn vào cuộc và xử lý dứt điểm cũng khó. Tới đây nếu ông ta không hợp tác thì chắc phải chuyển sang cơ quan công an để xác minh, điều tra xem mức độ chuyển nhượng đất trái phép như thế nào để giải quyết dứt điểm đơn mà người dân kiến nghị”.

Được biết, tháng 12/2019, các hộ dân là “nạn nhân” trong vụ mua bán, chuyển nhượng đất đai Khu vực phía Bắc bến xe TP Sơn La đã gửi đơn tố cáo Công ty cổ phần xây dựng Thanh Tâm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Điều tra, Công an tỉnh Sơn La và Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, với một mong muốn vụ việc được làm sáng tỏ để bà con lấy lại số tiền doanh nghiệp đã chiếm đoạt.../.