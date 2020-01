Dấu chân thầm lặng trên mặt trận kinh tế

Một trong những kết quả nổi bật, thể hiện rõ vai trò chủ lực của lực lượng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh đó là đã tham mưu đúng và trúng nhiều vấn đề nổi cộm, vấn đề nóng mà Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và dư luận quan tâm. Đơn cử như việc tham mưu thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nợ đọng thuế Quảng Ninh. Đây là 1 trong 18 đề xuất tham mưu của phòng An ninh kinh tế được UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao và ra quyết định chỉ đạo các ban, ngành và chính quyền địa phương thực hiện.

Tính đến quý 4/2019, Cục thuế Quảng Ninh đã phối hợp với ngành công an rà soát các đơn vị kinh doanh, vận tải, khách sạn, nhà hàng, quán hát, đặc biệt là trong vận chuyển khách du lịch bằng tàu cao tốc ra các tuyến đảo của 6 công ty tại huyện Vân Đồn truy thu gần 10 tỷ đồng; nợ thuế toàn tỉnh giảm xuống còn 4,5%, dưới mặt bằng chung của cả nước. Những con số này đã góp phần đưa số thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh tăng mạnh nhất trong 1 thập kỷ vừa qua với 34.300 tỷ đồng.

Phòng An ninh kinh tế thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp nước ngoài trong đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn...

Ông Cao Ngọc Tuấn, Giám đốc Cục Thuế Quảng Ninh cho biết, việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu nợ đọng thuế đã buộc chặt trách nhiệm của các đơn vị liên ngành giúp ngành thuế Quảng Ninh đạt những con số kỷ lục, thu ngân ngân sách của Quảng Ninh năm sau cao hơn năm trước 10% và nằm trong top 5 địa phương đứng đầu cả nước.



“Công an Quảng Ninh cũng là thành phần của Ban chỉ đạo. Đây là cơ quan quan trọng. Trong những năm qua, Công an tỉnh đã hỗ trợ đắc lực Cục thuế trong điều tra, cung cấp thông tin liên quan đến những đối tượng, người nộp thuế chưa nghiêm túc. Trên thực tế sự vào cuộc của Công an giúp chúng tôi có số thu tốt hơn đặc biệt đối với những hộ sử dụng hóa đơn không lành mạnh, công an cũng vào cuộc để ngăn chặn hiện tượng này", ông Cao Ngọc Tuấn nói.

Năm 2019, cũng là năm tổng kết 1 thập kỷ phối hợp giữa công an Quảng Ninh với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong công tác bảo vệ ranh giới, tài nguyên mỏ và an ninh chính trị nội bộ. 10 năm đồng hành cũng là những năm tháng ghi lại những khoảnh khắc cam go, quyết liệt thậm chí là máu và nước mắt khi chạm vào những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi kinh tế của những đối tượng đầu xỏ, cộm cán. Một số vụ án ăn cắp, tham nhũng của ngành than được đưa ra ánh sáng, hoạt động than trái phép được cơ bản dẹp bỏ, đấu tranh chống thất thu tài nguyên khoáng sản được đẩy mạnh qua đó ổn định đời sống, an ninh trật tự cho 80.000 cán bộ, người lao động của ngành than tập trung trên các khai trường hay sinh sống tại các khu nhà ở của công nhân.

...phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng trong nắm tình hình tuyến biên giới.

Ông Nguyễn Ngọc Cơ, Phó tổng giám đốc, Giám đốc Trung tâm điều hành Tập đoàn than – khoáng sản tại Quảng Ninh cho rằng, kết quả lớn nhất trong công tác phối hợp giữa ngành than và lực lượng an ninh kinh tế là góp phần đưa hoạt động sản xuất than đi vào trật tự.

“Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh quy chế phối hợp 62 và quy chế đã đi vào đời sống thực tiễn. Công tác phối hợp chặt chẽ từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội và an ninh chính trị, nội bộ được đoàn kết, các tổ chức phản động cũng không len lỏi vào được các khu tập thể. Điều quan trọng là đảm bảo an ninh ranh giới mỏ vốn trải dài, manh mún, đảm bảo tài sản của ngành than trong quá trình sản xuất...”, ông Nguyễn Ngọc Cơ cho hay.

Khó khăn lớn nhất đối với cán bộ, chiến sỹ An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh hiện nay là việc đấu tranh trực diện với các loại tội phạm kinh tế mà mới nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Quảng Ninh là địa bàn phức tạp và thuận lợi để loại tội phạm này lợi dụng phát triển nhất là khi có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc cả về đường bộ và đường biển.

Các đối tượng người nước ngoài lợi dụng sự phát triển khoa học công nghệ sao chép thông tin thẻ ngân hàng, làm thẻ tín dụng giả, rút và chiếm đoạt tài sản tại Quảng Ninh, tổ chức đánh bài trên mạng, giả mạo các cơ quan chức năng gọi điện thoại đe dọa tống tiền hay lợi dụng các trang mạng xã hội như Face book, Zalo, để lừa đảo... Việc sử dụng công nghệ cao với lợi thế vượt không gian, thời gian, địa lý khiến việc đấu tranh với các loại tội phạm đã khó, nay còn khó hơn trong khi những quy chế phối hợp giữa 2 bên vẫn còn những điều chưa kín kẽ.

... phối hợp với các đơn vị ngành than trong đảm bảo an ninh trật tự hoạt động sản xuất kinh doanh than trên địa bàn.

Trung tá Bùi Quang Bình, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng, đây là thách thức lớn đối với những cán bộ chiến sỹ an ninh kinh tế. Chính vì vậy, phòng đã bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng bộ Công an, của Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, triển khai đồng loạt các biện pháp để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm có công nghệ cao.

“Cái khó lớn nhất là các đối tượng phạm tội có kiến thức, trình độ trong khi đó năng lực và trang thiết bị kỹ thuật, đặc biệt ở dưới cơ sở còn hạn chế. Việc rà soát đã khó, việc đấu tranh phát hiện càng khó khăn hơn. Vì vậy, phòng đã thành lập một tổ chuyên sâu và theo tinh thần chỉ đạo của Bộ, cũng cần tập huấn, trang bị cho cán bộ, chiến sỹ điều kiện cần thiết, thậm chí mời các chuyên gia nước ngoài để tập huấn nâng cao trình độ điều tra, khai thác thông tin trên mạng”, Trung tá Bùi Quang Bình cho biết.

Từ những quyết tâm và cách làm bài bản, phòng An ninh kinh tế Công an Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao – Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc xác minh làm rõ 2 chuyên án do người Trung Quốc điều hành, bắt giữ 27 đối tượng Trung Quốc tại Quảng Ninh; phát hiện và xử lý 41 vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong quản lý kinh tế... Có những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, phức tạp như vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong khi thi hành công vụ” tại Công ty CP nhiệt điện Quảng Ninh gây thiệt hại 50 tỷ đồng; làm rõ hành vi của 2 nhóm đối tượng thành lập doanh nghiệp tại thị xã Quảng Yên để mua bán hóa đơn GTGT với trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Còn vô vàn những chiến công, thành tích xuất sắc của những chiến sĩ An ninh kinh tế Quảng Ninh chưa thể kể hết. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trận tuyến của những chiến sĩ An ninh kinh tế - Công an tỉnh Quảng Ninh còn nhiều gian nan, thử thách. Nhưng với quyết tâm “An ninh chủ động”, “Rõ người – Rõ việc – Rõ tiến độ”, những chiến sĩ An ninh kinh tế Quảng Ninh phấn đấu mỗi cán bộ, chiến sỹ là một vũ khí đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân./.