Dân quân thời nay: Làm kinh tế giỏi, chắc tay súng bảo vệ bản làng

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng dân quân tự vệ và du kích có đóng góp vô cùng quan trọng. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Chia sẻ kinh nghiệm làm vườn, ao chuồng cho bà con nhân dân phát triển kinh tế hộ gia đình.

Thời bình, dân quân tự vệ vẫn được coi là lực lượng nòng cốt. Họ vẫn tay cuốc, tay cày chăm lo phát triển kinh tế, vừa tham gia xây dựng “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc.



Đi đầu trong phát triển kinh tế

Góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, Ban chỉ huy Quân sự xã Chiềng Cọ đã gắn việc “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với phát triển kinh tế”. Theo đó, đơn vị chú trọng xây dựng các mô hình dân quân tự vệ làm kinh tế giỏi, là tấm gương tiêu biểu cho nhân dân học và làm theo trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Một trong những gương điển hình phải kể đến dân quân Cà Văn Ký, Tiểu đội trưởng dân quân cơ động ở bản Hùn. Với suy nghĩ nếu chỉ bám trụ vào số ruộng lúa ít ỏi, kinh tế gia đình không bứt phá được, cộng với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế vườn, ao, rừng.

Mô hình vườn cây ăn trái hiệu quả của một gia đình dân quân tự vệ xã Chiềng Cọ.

Với gần 4 ha đất nương sẵn có của gia đình, anh đầu tư trồng cà phê mỗi năm thu 30 tấn quả. Ngoài ra, trồng xen mơ mận, cam, quýt địa phương trên 2 ha và xây dựng trang trại gà lấy thịt và gà đẻ. Tổng cộng các nguồn thu cộng lại, mỗi năm gia đình anh có thu nhập từ 300- 400 triệu đồng.

Anh Cà Văn Vui, dân quân bản Ngoại cũng đã có thu hàng trăm triệu đồng từ làm kinh tế trang trại. Từ chỗ chỉ trồng lúa một vụ, đến nay anh đã có mô hình trang trại tổng hợp với gần 3 ha cam, quýt; 1 ha cà phê; 1000 gốc mận tam hoa, 1000m2 ao cá, mỗi năm bán ra thị trường 4-5 tạ cá. Cùng với đó gia đình anh còn trồng, nhận chăm sóc hơn 11 ha rừng phòng hộ. Năm vừa qua gia đình anh thu nhập hơn 400 triệu đồng.

Giúp dân sửa chữa nhà cửa sau khi bị cháy.

“Khi mới làm thì mình phải đi học hỏi kinh nghiệm người ta. Ban đầu trồng thì thấy cam quýt nó hợp đất, lại có giá trị kinh tế cao nên mình đã chuyển đổi cây trồng. Trước kia trong này ít người trồng cây ăn quả. Mình đã động viên anh em chuyển đổi trồng cây cam, quýt này, và quả thật là phát triển hơn những cây khác”, anh Vui bộc bạch.

Với phương châm “Nói dân hiểu, làm dân tin” bằng những việc làm cụ thể, lực lượng dân quân tự vệ xã có hơn 100 đồng chí thì 100% đã đạt hộ gia đình khá giàu. Trên địa bàn xã hiện cũng đã xây dựng được hàng chục mô hình kinh tế trang trại do dân quân tự vệ làm chủ, có thu nhập bình quân từ 200 triệu đồng trở lên.

Không chỉ làm giàu cho mình, dân quân xã còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể vận động bà con đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát trển kinh tế, vận động các hộ khá giàu giúp đỡ các hộ nghèo về kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp.

Làm theo lực lượng dân quân tự vệ, bà con các bản cũng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi có hiệu quả hơn trước.

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình dân quân tự vệ làm kinh tế giỏi, giao nhiệm vụ cho lực lượng này trực tiếp giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn.

“Trước đây gia đình tôi nghèo lắm. Khi thấy các anh trong dân quân tự vệ phát triển kinh tế rất là giỏi nên gia đình đã làm theo, gia đình còn được các anh chỉ dạy, giúp đỡ cho cây giống, phân bón. Dân chúng tôi rất cảm ơn các anh dân quân tự vệ”, anh Tòng Văn Bun, một người dân ở bản Ngoại cho biết.

Ông Cà Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Cọ cho biết, xã Chiềng Cọ hiện có 1.100 hộ, thì vẫn còn 20 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, Đảng ủy, chính quyền xã đã xác định: ngoài việc tiếp tục tận dụng các nguồn hỗ trợ của Nhà nước, thì phải phát huy nội lực, phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng thoát nghèo.

Trong đó, chú trọng xây dựng và nhân rộng các gương điển hình dân quân tự vệ làm kinh tế giỏi, giao nhiệm vụ cho lực lượng này trực tiếp giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn.

“Lực lượng dân quân tự vệ xã Chiềng Cọ là lực lượng nòng cốt, luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Hàng năm các chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi. Biết lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp. Các mô hình phát triển kinh tế giỏi của cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân vững chắc tại địa bàn xã”, ông Danh nói.

Chiến sỹ dân quân nữ xã Chiềng Cọ huấn luyện bắn súng.

Sự năng động cộng thêm những khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất của mình đã và đang đem lại thu nhập cho các gia đình dân quân ở xã Chiềng Cọ. Mỗi một mô hình phát triển kinh tế của lực lượng dân quân đều có tác động tích cực đến người dân, làm cho dân tin và làm theo, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.

Luôn chắc tay súng bảo vệ bản làng

Lực lượng dân quân tự vệ thuộc Ban chỉ huy quân sự xã Chiềng Cọ có đông hơn 100 chiến sĩ thì có tới 12 nữ dân quân đã xây dựng gia đình. Những tưởng điều này sẽ gây khó khăn cho các chị trong huấn luyện dân quân tự vệ hằng năm.

Nhưng trái lại, các chị không chỉ là người phụ nữ “đảm việc nhà” mà còn là nữ dân quân “giỏi việc nước”. Thể hiện ở việc ngoài cùng gia đình phát triển kinh tế đi lên, sắp xếp công việc nhà ổn thỏa, các chị vẫn đảm bảo tham gia công tác huấn luyện đầy đủ, xung kích trong mọi hoạt động khi địa phương cần.

Thao diễn tháo lắp súng quân dụng.

“Là chiến sĩ dân quân tự vệ tôi thấy rất là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn. Là một chiến sĩ dân quân tự vệ tôi được trang bị các kiến thức quốc phòng quân sự địa phương, học các bài tập cơ bản về kỹ thuật quân sự như tháo lắp, bắn súng… Tôi và lực lượng dân quân luôn ý thức trách nhiệm, sẵn sàng nhận và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, chị Tòng Thị Liên, dân quân tự vệ bản Hùn nói.

Không chỉ là gương điển hình trong phát triển kinh tế tại xã nhà, anh Cà Văn Tưởng còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã Chiềng Cọ từ năm 2009 đến nay.

Chiềng Cọ tuy là xã vùng ven của thành phố Sơn La, tuy nhiên người dân vẫn chủ yếu làm nông nghiệp, có nhiều thanh niên đi làm ăn xa. Điều này gây khó khăn không nhỏ đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Anh Tưởng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ dân quân nòng cốt, lực lượng dự bị động viên, quản lý nguồn từ các bản. Vì thế công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được triển khai tích cực, chặt chẽ đúng luật nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100%. Anh cũng luôn sâu sát nắm bắt tình hình thực tế địa phương, chỉ huy lực lượng dân quân tại chỗ phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng.

Luyện tập các bài trên thao trường.

Với sự góp sức của lực lượng dân quân tự vệ, những vấn đề cấp bách tại cơ sở xã như: phòng chống bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư…khi xảy ra những tình huống đó thì đều được xử lý kịp thời.

Đơn cử như vào cuối năm 2018 khi nhận được tin báo cháy nhà tại bản Ngoại, Ban chỉ huy quân sự xã Chiềng cọ đã huy động lực lượng dân quân theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Qua đó xử lý vụ cháy được 70%.

Từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng dân quân tự vệ xã Chiềng Cọ cùng các lực lượng chức năng đã lập 11 hồ sơ vi phạm chặt phá rừng. Công tác huấn huyện, luyện tập, sẵn sàng chiến đấu hằng năm luôn được đánh giá đạt loại giỏi.

Anh Vì Trọng May, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Cọ cho biết thêm: “Ngoài công tác sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công tác phòng thủ dân sự, như là phòng chống thiên tai phòng chống lũ bão thì chúng tôi phát động lực lượng dân quân tham gia công tác dân vận.

Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thì lực lượng dân quân cũng tham gia giúp dân làm đường đảm bảo khang trang, sạch đẹp. Công tác dân vận của lực lương dân quân còn có nhiều nội dung khác như tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và giúp nhau phát triển kinh tế tại cơ sở”

Thượng tá Nguyễn Huy Chương, Phó chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Sơn La đánh giá: Ngoài lực lượng dân quân xã Chiềng Cọ, lực lượng vũ trang của thành phố nói chung và lực lượng dân quân nói riêng đã đóng góp một phần to lớn trong công cuộc giữ gìn bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt là công tác chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La và thành phố Sơn La, lực lượng dân quân tự vệ tham gia làm nòng cốt trong công tác dân vận, tuyên truyền đối với nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn.

Do vậy, đối với các lực lượng quần chúng, hoặc đơn vị nào có lực lượng dân quân, có lực lượng tự vệ thì đều đảm bảo tốt. Nâng cao chất lượng đội ngũ này, thành phố đặt mục tiêu tuyển chọn Dân quân tự vệ đảm bảo “tinh” về chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố nói chung và dân quân tự vệ xã Chiềng Cọ nói riêng đã thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó đã tham mưu tốt cho cấp ủy chính quyền địa phương tình hình an ninh khu vực để kịp thời xử trí các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Do vậy trong những năm qua đối với tình hình an ninh chính trị tại xã Chiềng cọ là rất ổn định”, Thượng tá Nguyễn Huy Chương nhìn nhận.

Câu chuyện về những việc làm cụ thể, thiết thực trong phát triển kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ, gìn giữ an ninh chính trị địa bàn của lực lượng dân quân tự vệ ở Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La là thực tiễn sinh động về dân quân thời nay-vừa năng động, vừa ý chí. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn xứng đáng là “lực lượng của toàn dân tộc” như Bác Hồ kính yêu đã nói./.