“Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La” năm 2019 có 30 doanh nghiệp tham gia tập trung vào trưng bày giới thiệu sản phẩm dâu tây và nông sản an toàn đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP. Ngoài việc thưởng thức trái dâu tây tươi người tiêu dùng còn được trải nghiệm những sản phẩm chế biến mứt, kẹo, nước ép, siro.

Cây dâu tây đã được trồng ở tỉnh Sơn La 10 năm nay và huyện Mộc Châu là nơi có nhiều diện tích trồng dâu tây nhất khoảng 25 ha, sản lượng đạt 331 tấn/năm. Giá bán dâu tây Sơn La là khoảng 120.000 đồng/hộp 500g, chỉ bằng 50% giá dâu tây nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Dâu tây Sơn La được giới thiệu với người dân Thủ đô.

Bên cạnh trái dâu tây, các đơn vị sản xuất nông nghiệp an toàn của Sơn La còn giới thiệu sản phẩm khác đã được chứng nhận sản xuất an toàn là táo đại, cam, chanh leo…

Ông Lê Hồng Minh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, “Tuần hàng dâu tây và nông sản an toàn tỉnh Sơn La” tại Hà Nội là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng đầu tiên của tỉnh trong năm 2019, qua đó, các sản phẩm nông sản sạch, an toàn được giới thiệu với người tiêu dùng Hà Nội. Sự kiện này cũng là dịp để doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ở Sơn La kết nối thêm với đơn vị tiêu thụ, các hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội, góp phần vào việc mở rộng thị trường, đa dạng đầu ra cho nông sản an toàn của tỉnh Sơn La”./.

