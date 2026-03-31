Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”

Công trình dự kiến được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha tại khu vực phía Đông Bắc ngã ba sông Hiền Lương – Bến Hải, xã Cửa Tùng, nơi có Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai từ năm 2026 đến 2028 với các hạng mục xây dựng chính: Bảo tàng, nhà trưng bày quy mô 2 tầng, không gian trưng bày ngoài trời, sưu tầm tư liệu, hiện vật, công viên cây xanh, điêu khắc nghệ thuật. Công trình sẽ được khánh thành vào cuối năm 2030.

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Bảo tàng được định hướng là thiết chế văn hóa cấp quốc gia, không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh tại Quảng Trị mà còn mở rộng phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả nước, lấy Quảng Trị làm trung tâm kết nối.

Nội dung trưng bày xoay quanh hai chủ đề xuyên suốt là “Ký ức chiến tranh” và “Khát vọng hòa bình”, trong đó, phần ký ức chiến tranh sẽ tái hiện những câu chuyện, hình ảnh, cảm xúc của người dân trong chiến tranh; còn khát vọng hòa bình hướng đến tương lai tự do, ấm no và phát triển bền vững.

Không gian bảo tàng được thiết kế theo mạch trải nghiệm từ khánh tiết – ký ức chiến tranh – khát vọng hòa bình – đến khu chiêm nghiệm. Nhiều công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR/AR), mô phỏng 3D–4D, phim tư liệu… sẽ được ứng dụng nhằm tăng tính tương tác cho khách tham quan.

Khu ngoại thất dự kiến trưng bày các hiện vật kích thước lớn như vũ khí, phương tiện chiến đấu, cùng không gian tưởng niệm tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh.

Tỉnh Quảng Trị kỳ vọng, khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch quan trọng, gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa bình, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.