中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình”

Thứ Ba, 15:50, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng “Ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình” với tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035.

Công trình dự kiến được xây dựng trên diện tích hơn 10 ha tại khu vực phía Đông Bắc ngã ba sông Hiền Lương – Bến Hải, xã Cửa Tùng, nơi có Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải.

Theo kế hoạch, dự án sẽ triển khai từ năm 2026 đến 2028 với các hạng mục xây dựng chính: Bảo tàng, nhà trưng bày quy mô 2 tầng, không gian trưng bày ngoài trời, sưu tầm tư liệu, hiện vật, công viên cây xanh, điêu khắc nghệ thuật. Công trình sẽ được khánh thành vào cuối năm 2030. 

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Bảo tàng được định hướng là thiết chế văn hóa cấp quốc gia, không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh tại Quảng Trị mà còn mở rộng phản ánh cuộc kháng chiến chống Mỹ trên phạm vi cả nước, lấy Quảng Trị làm trung tâm kết nối.

Nội dung trưng bày xoay quanh hai chủ đề xuyên suốt là “Ký ức chiến tranh” và “Khát vọng hòa bình”, trong đó, phần ký ức chiến tranh sẽ tái hiện những câu chuyện, hình ảnh, cảm xúc của người dân trong chiến tranh; còn khát vọng hòa bình hướng đến tương lai tự do, ấm no và phát triển bền vững.

Không gian bảo tàng được thiết kế theo mạch trải nghiệm từ khánh tiết – ký ức chiến tranh – khát vọng hòa bình – đến khu chiêm nghiệm. Nhiều công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR/AR), mô phỏng 3D–4D, phim tư liệu… sẽ được ứng dụng nhằm tăng tính tương tác cho khách tham quan.

Khu ngoại thất dự kiến trưng bày các hiện vật kích thước lớn như vũ khí, phương tiện chiến đấu, cùng không gian tưởng niệm tôn vinh các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và đồng bào đã hy sinh trong chiến tranh.

Tỉnh Quảng Trị kỳ vọng, khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa – du lịch quan trọng, gắn với Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về hòa bình, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Mùa xuân ở vùng đất thiêng Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày cuối năm, Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia nghi ngút khói hương. Dòng người tìm về Quảng Trị tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào đất mẹ, để những mùa xuân mãi yên bình.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị Hiền Lương Bến Hải
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại vùng núi Hướng Lập, Quảng Trị

VOV.VN - Từ ngày 11/3 đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại 3 vị trí khác nhau trên địa bàn xã Hướng Lập.

Đột kích sới bạc trong đêm ở Quảng Trị, bắt giữ 17 người

VOV.VN - Lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Quảng Trị hỗ trợ đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng sau khi xác định danh tính

VOV.VN - Ngày 5/2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của gia đình sau khi xác minh được danh tính.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp