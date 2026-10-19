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Đầu tư 3.525 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Thứ Hai, 17:32, 19/10/2026
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VOV.VN - UBND thành phố ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án này triển khai tại vị trí số 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng ở xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Dự án có quy mô khoảng 276 hécta, tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư chiếm 20% và 80% còn lại là vốn huy động; thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Mục tiêu của dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;  đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, bao gồm hoạt động quản lý, điều hành.

Theo định hướng, khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng được phát triển thành khu sản xuất, logistics, khu công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển Khu Thương mại tự do Đà Nẵng và quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng triển khai tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng, xã Hòa Vang.

Dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư dự án và từ quý IV/2028 bắt đầu kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư.

Dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất quy định tại Nghị quyết số 136 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 259 ngày 11/12/2025 của Quốc hội và các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan.

Cách đây 1 tuần, UBND TP Đà Nẵng cũng ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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