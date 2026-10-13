Thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cao

Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - động lực tăng trưởng mới

Chỉ sau một năm thành lập, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng đã có 5 vị trí được chấp thuận chủ trương đầu tư. Cụ thể, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng (gọi tắt là DSEZA) đã tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 5/7 vị trí khu thương mại tự do, gồm các vị trí số 2, 3, 4, 5 và 6, tổng vốn đăng ký gần 20.000 tỷ đồng. Các dự án đang chuyển sang giai đoạn giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ kỹ thuật, xây dựng và đất đai.

Đối với vị trí số 2, mục tiêu là hoàn thiện các thủ tục để khởi công trong dịp Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2026 và đến ngày 27/8/2026, dự án đã được khởi động. Dự án này có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, nằm tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, kết nối thuận lợi với Cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế.

Theo định hướng phát triển, Dự án Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2 được kỳ vọng từng bước hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất và thương mại quốc tế hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, sử dụng năng lượng hiệu quả, tạo giá trị cao trên mỗi ha đất và tăng cường kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp cùng mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế.

Nghi thức ấn nút khởi động Dự án Khu Thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2

Ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng cho biết, với sự hỗ trợ quyết liệt của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, các thủ tục đã hoàn tất để có thể thực hiện khởi động: “Vừa rồi chúng tôi triển khai khu thương mại tự do thì ngay từ buổi họp đầu tiên của Chủ tịch chỉ đạo chỉ có hơn 50 ngày thôi thì tất cả các thủ tục để có thể khởi công được khu thương mại tự do đều đã hoàn thành. Trong thời gian rất ngắn, chúng tôi tiến hành công tác khởi công Khu thương mại tự do”.

Đối với vị trí số 3 và số 4, thành phố Đà Nẵng đang tập trung kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành hồ sơ xây dựng, môi trường để khởi công trong tháng 12/2026.

Trong 9 tháng năm 2026, các khu chức năng do DSEZA quản lý đã thu hút mới 16 dự án, gồm 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 146 triệu USD và 12 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 17 ngàn tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 30/9/2026 có 668 dự án, gồm 183 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2,7 tỷ USD và 485 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 70 ngàn tỷ đồng.

So với cùng kỳ 9 tháng năm 2025, vốn FDI đăng ký mới tăng gần gấp 3 lần; vốn đầu tư trong nước đăng ký mới tăng gần gấp đôi.

Một trong những dự án tiêu biểu đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đạt tiến độ tốt là Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của Công ty Cổ phần Dược Danapha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, khởi công từ năm 2021. Công ty đã đưa vào vận hành một số dây chuyền sản xuất theo tiến độ đầu tư của phân kỳ 1 và 2 theo giấy chứng nhận đầu tư và chứng nhận GMP từ cơ quan quản lý chất lượng thuốc có thẩm quyền. Hiện tại, Công ty đang triển khai dự án đầu tư mở rộng nên công tác xây dựng, hoàn thiện vẫn đang được triển khai từng bước theo tiến độ.

Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao của Công ty Cổ phần Dược Danapha

Nhà máy sản xuất Dược phẩm và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao sở hữu nhiều dây chuyền, thiết bị sản xuất thế hệ mới

Phát triển các khu công nghiệp và tạo không gian tăng trưởng mới

Để tạo lập không gian phát triển mới, DSEZA tập trung tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phát triển hạ tầng các khu công nghiệp và các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do. Từ kết quả này, DSEZA Đà Nẵng phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án như Khu công nghiệp Hòa Ninh, VSIP, WHA và hạ tầng Khu Thương mại tự do; ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, sớm hình thành quỹ đất sạch, bảo đảm điện, nước, xử lý nước thải và kết nối giao thông. Đây là điều kiện thiết yếu để tiếp nhận các dự án quy mô lớn.

Cùng với đó, DSEZA chú trọng kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo và các nhà cung cấp tại địa phương. Mục tiêu là chuẩn bị đồng bộ quỹ đất, hạ tầng và nhân lực để thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phối cảnh Dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng - Vị trí số 2 (EAGLE FTZ)

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: Nếu như 20 năm qua, thành phố Đà Nẵng (cũ) không khởi công Khu Công nghiệp nào thì năm nay, Đà Nẵng khởi công hàng loạt dự án Khu Công nghiệp, mở thêm quỹ đất để thu hút dự án mới và đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp.

“Việc khởi công các khu công nghiệp mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong phát triển hạ tầng công nghiệp của Đà Nẵng. Nổi bật là Khu công nghiệp Hòa Ninh, diện tích 400 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.204 tỷ đồng, do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ đầu tư, đã khởi công ngày 29/7/2026”. Ông Vũ Quang Hùng nói.

Cùng với Khu công ngiệp Hòa Ninh, thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng ngày 25/7/2026, diện tích 250 ha, tổng vốn 3.730 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 08/10/2026, Khu công nghiệp WHA Đà Nẵng được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 400 ha, tổng vốn 2.700 tỷ đồng. Dự kiến 2 dự án này sẽ khởi công trong quý II/2027; Tổng quy mô của 3 dự án đạt hơn 1.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Đây là kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư hạ tầng, tạo cơ sở bổ sung nguồn cung đất công nghiệp khi các dự án được hoàn thiện.

Phối cảnh Khu Thương mại tư do Đà Nẵng - Vị trí số 5

Về thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng chủ động tiếp cận các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp dẫn dắt chuỗi cung ứng và mạng lưới nhà cung cấp của họ tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Các lĩnh vực ưu tiên gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, sản xuất thông minh và công nghiệp hỗ trợ. Việc lựa chọn dự án chú trọng công nghệ, giá trị gia tăng, hiệu quả sử dụng đất, năng lượng và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, đơn vị xác định việc hỗ trợ nhà đầu tư phải xuyên suốt, từ tìm hiểu cơ hội, lựa chọn địa điểm đến triển khai và vận hành dự án tại Khu công nghệ cao, Khu Thương mại tự do, các khu công nghiệp và Khu công nghệ số tập trung.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ban Quản lý đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; đồng thời sử dụng cổng thông tin và fanpage DSEZA để cập nhật cơ hội đầu tư, chính sách, tiếp nhận câu hỏi và kết nối doanh nghiệp với bộ phận chuyên môn.