中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu

Thứ Bảy, 11:26, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Sáng nay (28/3), UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung bến cảng Liên Chiểu và khởi động Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến container Cảng Liên Chiểu. Đây là bước chuyển chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu biến khu vực này thành cửa ngõ logistics quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Một góc Dự án Khu bến cảng Liên Chiểu

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.426 tỷ đồng. Dự án gồm kè và đê chắn sóng dài 1.170m; Luồng tàu và khu nước; Đường giao thông kết nối đến cổng cảng 6 làn xe, bề rộng 30m; Hạ tầng kỹ thuật cấp điện, cấp nước và công trình phụ trợ đồng bộ đến cổng của khu vực bến cảng khởi động. Dự án được khởi công vào ngày 14/12/2022, sau 1.200 ngày thi công đến nay đã chính thức hoàn thành, tạo tiền đề và cơ sở để thành phố tổ chức kêu gọi nhà đầu tư đối với các bến cảng tại khu bến Liên Chiểu.

Nghi thức ấn nút công bố hoàn thành hạ tầng dùng chung và khởi động dự án bến container Cảng Liên Chiểu

Cùng với cơ sở hạ tầng dùng chung, UBND thành phố Đà Nẵng đầu tư Dự án Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Tuyến đường dài gần 3km, rộng 30 mét, 6 làn xe. Đến nay, tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã thi công hoàn thành, đảm bảo thông xe kỹ thuật toàn tuyến.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng khởi động Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 45.200 tỷ đồng, gồm  đầu tư xây dựng tổng thể 8 bến cảng container Liên Chiểu và các hạng mục công trình phụ trợ, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế, phù hợp với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050  của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã hoàn thành

Nhà đầu tư trúng thầu dự án này là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan). Dự kiến sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1), lượng hàng container thông qua bến container Liên Chiểu là 4 triệu TEU/ năm. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển. Tiến độ thực hiện dự án là 9 năm, hơn 11 tháng.

Việc đầu tư xây dựng khu bến cảng Liên Chiểu  không chỉ đơn thuần là phát triển hạ tầng giao thông mà còn đóng vai trò “chìa khóa” mở ra cánh cửa logistics quốc tế cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên và là “thỏi nam châm” thu hút các dòng vốn đầu tư vào thành phố. Dự án góp phần giảm tải cho cảng Tiên Sa, giải tỏa áp lực giao thông nội đô và quan trọng hơn là định hình lại không gian phát triển bền vững cho thành phố Đà Nẵng trong tương lai.

Thông xe kỹ thuật Tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng Liên Chiểu

Nằm ở trung tâm kinh tế xã hội khu vực miền Trung, đầu mối giao thông vận tải, cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông Tây, bến cảng Liên Chiểu sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy kêu gọi đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Thương mại tự do nhằm đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng và Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung trong những năm tới.

Đồ án quy hoạch Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, phát triển hệ thống cảng biển là một trong những định hướng chiến lược quan trọng, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm dịch vụ, logistics lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Ấn: “Việc hoàn thành phần cơ sở hạ tầng dùng chung và thông xe kỹ thuật Tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng hôm nay là một cột mốc mang ý nghĩa lịch sử; khẳng định lời hứa của thành phố đối với Chính phủ và nhân dân, tạo cơ sở quan trọng xây dựng và đưa vào vận hành các bến cảng container trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, thành phố cũng đã hoàn tất công việc lựa chọn Nhà thầu để triển khai tổng thể 8 cảng container và hôm nay chúng ta đồng thời tổ chức sự kiện khởi động Dự án đầu tư xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu, đánh dấu bước chuyển quan trọng sang giai đoạn xây dựng khai thác các bến, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược của thành phố”.

Đà Nẵng điều chỉnh dự án “2 bến khởi động cảng Liên Chiểu”

VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng điều chỉnh dự án "02 bến khởi động cảng Liên Chiểu" thành dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu với quy mô gồm 08 bến cảng container; Tổng vốn đầu tư (dự kiến) khoảng 45 nghìn tỷ đồng; Hình thức đầu tư 100% vốn của Nhà đầu tư.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng Bến cảng Liên Chiểu Cảng container Liên Chiểu logistics Phạm Đức Ấn Khu thương mại tự do cảng biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng container Liên Chiểu
VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu theo hình thức đấu thầu chọn nhà đầu tư.

Hơn 200 dự án ở Đà Nẵng chậm tiến độ, nguồn lực tiếp tục bị “đóng băng”
VOV.VN - Hơn 200 dự án ở thành phố Đẵng chậm tiến độ, đất đai chưa được đưa vào sử dụng, nguồn lực bị lãng phí kéo dài. Những "nút thắt" trong giải phóng mặt bằng và trách nhiệm thực thi đã được chỉ ra, nhưng việc tháo gỡ vẫn chưa đạt yêu cầu.

Đà Nẵng giải ngân gần 84% vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
VOV.VN - Giai đoạn 2021–2025, Đà Nẵng đạt tỷ lệ giải ngân khoảng 84% trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chỉ tiêu giảm nghèo vượt kế hoạch.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST