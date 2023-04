Đầu tư chứng khoán: Nên tạm thời hạn chế giao dịch để chờ thị trường hồi phục?

VN-Index vẫn có thể trở lại xu hướng tăng

VN-Index phiên giao dịch 24/4 tiếp tục chịu áp lực giảm điểm sau khi phục hồi kiểm tra lại vùng giá 1.050 điểm. Kết phiên giao dịch ngày 24/4, VN-Index giảm 1,55 điểm (-0,15%) về mức 1.041,36 điểm với thanh khoản, khối lượng giao dịch suy giảm. Độ rộng trên HOSE tiêu cực với 205 mã giảm điểm (02 mã giảm sàn), 171 mã tăng điểm (17 mã tăng trần) và 68 mã giữ giá tham chiếu. HNX-INDEX giảm 0,16 điểm (-0,08%) về 206,76 điểm, độ rộng tiêu cực với 823 mã giảm giá (3 mã giảm sàn), 69 mã tăng giá (6 mã tăng trần) và 74 mã giá tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 9,967.94 tỷ đồng, dưới mức thanh khoản trung bình. Trong phiên 24/4, nhiều mã ngân hàng, bất động sản nhưng ở mức độ phân hóa mạnh, cụ thể với nhóm ngân hàng như: TCB (+2,79%), TPB (+1,33%), MBB (+1,11%) trong khi nhiều mã vẫn chịu áp lực giảm điểm như LPB (-1,83%), BID (-1,13%),SHB (-0,97%). Nhóm bất động sản với IJC (+3,46%), NVL (+3,31%), NLG (+3,28%), HDG (+3,08%)... trong khi DIG (-1,17%), L14 (-0,62%)...Nhóm cổ phiếu bán lẻ có diễn biến tiêu cực hơn khi MSN (-4,06%), FRT (-2,74%), MWG (-2,29%). DGW (-1,60%).. là nhóm có tác động tiêu cực đến chỉ số chung VN-Index.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), với trạng thái hiện tại, xét theo góc nhìn ngắn hạn VN-Index vẫn có thể trở lại xu hướng tăng nếu chỉ số này có những nỗ lực phục hồi trong các phiên tới, trong trường hợp thị trường tiếp tục xấu đi thì khả năng duy trì xu hướng tăng ngắn hạn sẽ không còn được duy trì. Trong ngắn hạn rủi ro mất kênh tăng đang gia tăng nhưng không quá bi quan bởi thị trường vẫn đang duy trì được xu hướng tích lũy trung hạn chặt chẽ.

Xu hướng trung - dài hạn có thể thấy trên biểu đồ trạng thái vận động của VN-Index đang ngày càng chặt chẽ (VN-Index đang dần hình thành mô hình Nêm), điểm số của VN-Index kể từ đầu năm không có nhiều biến động và xoay quanh ngưỡng 1.050 điểm với biên độ dao động ngày càng hẹp. Trạng thái tích lũy hiện tại là dạng tích lũy tin cậy và có thể còn kéo dài trước khi cần những động lực mới để bùng nổ tạo thành uptrend.

“Các nhà đầu tư ngắn ngạn nên tạm thời hạn chế giao dịch để chờ xác nhận thị trường hồi phục nhằm tránh rủi ro xu hướng tăng ngắn hạn bị thất bại. Thị trường hiện tại vẫn phù hợp cho mục tiêu giải ngân đầu tư nắm giữ trung - dài hạn (đón đầu giai đoạn bùng nổ sau tích lũy), mục tiêu giải ngân đầu tư trung, dài hạn nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Chiến lược giải ngân trung - dài hạn nên là giải ngân dần trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm”, chuyên gia của SHS lưu ý.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), VN-Index tiếp tục một cây nến giảm điểm với thanh khoản thấp, cho thấy không có áp lực bán tháo hay hoảng loạn khi thanh . Tuy nhiên, hiện tượng bán “hoảng loạn” không diễn ra khi thanh khoản giao dịch khớp lệnh trực tiếp vẫn suy giảm so với phiên trước đó. Xu hướng ngắn hạn hiện tại vẫn đang tiếp diễn sideway down và xu hướng trung hạn thì chỉ số đang tiệm cận vùng đi ngang tích lũy nhiều tuần ở quanh khu vực 1.015 – 1.030 điểm. Do việc thanh khoản giao dịch không ghi nhận mức đột biến nên chỉ số rất khó có thể biến động như hồi mạnh hay giảm mạnh trong các phiên hiện tại gây nên sự khó chịu nhất định cho các nhà đầu tư.

“Với việc đà giảm vẫn chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu trụ và thị trường đang ngày càng phân hóa rõ rệt, nhà đầu tư chưa nhất thiết phải bán bất chấp trong hoàn cảnh hiện tại. Trong các phiên sắp tới, sẽ sớm có nhịp hồi phục trở lại khi các trụ phá đáy gâp áp lực giảm điểm sẽ có nhịp hồi phục kiểm tra lại mốc đáy đã phá vỡ trước đó. Với xu hướng ngắn hạn đang là sideway down như hiện tại, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới mà nên tập trung xử lý danh mục trước đó nếu có nhịp hồi phục trở lại”, chuyên gia của TVSI cho hay.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) phân tích, về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên hình thành nến Spinning top thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư sau phiên giảm điểm. Tuy chưa có nhiều chuyển biến tích cực về mặt chỉ số nhưng chỉ báo MACD ở khung đồ thị giờ đã hình thành 2 đáy phân kỳ dương nên xu hướng thị trường vẫn chưa hẳn nghiêng về đi xuống trong ngắn hạn và hoàn toàn có cơ hội thu hút lực cầu để phục hồi trở lại bám sát đường trung bình MA20 trong những phiên tới.

“Các nhà đầu tư bám sát thị trường và có thể giải ngân khi thị trường có tín hiệu gia tăng thanh khoản bán chủ động ở các cổ phiếu có diễn biến tích lũy tốt thuộc các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, điện”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị./.