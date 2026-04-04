Đẩy mạnh cải cách, kích hoạt động lực mới, hướng tới tăng trưởng hai con số

Tăng trưởng GDP ước đạt 7,83%, cao hơn cùng kỳ năm trước

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, phiên họp tập trung đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026, đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho quý II và thời gian tới.

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố tác động như biến động chính sách thuế quan, xung đột khu vực làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá năng lượng và chi phí vận tải tăng cao, cùng với đó là sự biến động mạnh của thị trường tài chính, tiền tệ toàn cầu.

Ở trong nước, việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cùng các hội nghị Trung ương và công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực và tầm nhìn phát triển mới cho đất nước.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin cho báo chí tại họp báo - (Ảnh: VGP)

Theo đánh giá của Chính phủ, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, kinh tế - xã hội quý I/2026 tiếp tục phát triển tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tăng trưởng GDP ước đạt 7,83%, cao hơn cùng kỳ năm trước. Cả ba khu vực kinh tế đều duy trì đà tăng trưởng, trong đó công nghiệp và xây dựng tiếp tục đóng vai trò động lực, dịch vụ và du lịch phục hồi mạnh, với lượng khách quốc tế tăng hơn 12%. Đáng chú ý, một số địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10% như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I tăng 3,51%. Thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đạt 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ, trong bối cảnh Chính phủ vẫn triển khai các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tiếp tục khởi sắc, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khoảng 23%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10,7%; vốn FDI đăng ký tăng mạnh 42,9%, vốn thực hiện tăng 9,1% – mức cao nhất trong quý I kể từ năm 2021 đến nay.

Số lượng doanh nghiệp gia nhập và quay trở lại thị trường tăng mạnh, đạt khoảng 96.000 doanh nghiệp, tăng hơn 31% so với cùng kỳ. Các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được thúc đẩy, với nhiều dự án quy mô lớn được triển khai.

Bên cạnh đó, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được đẩy mạnh; chính quyền địa phương hai cấp vận hành cơ bản ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, thách thức như áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất; tăng trưởng chưa đạt kịch bản đề ra; một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn; cùng với đó là những vấn đề về an ninh trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại và an toàn thực phẩm vẫn còn diễn biến phức tạp.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quốc hội; trong đó trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược đã đề ra.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho phát triển cả năm 2026. Đồng thời, cần bám sát thực tiễn, chủ động xây dựng các kịch bản điều hành, có giải pháp mang tính đột phá để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập trung chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và tài khóa, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, kiểm soát các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, triển khai các công trình trọng điểm; kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước; mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đồng thời, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mở rộng hạ tầng số và dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm chi phí và điều kiện kinh doanh không cần thiết; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm giải phóng nguồn lực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh tiếp tục được chú trọng, trong đó đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, giáo dục; triển khai sổ sức khỏe điện tử, khám sức khỏe định kỳ cho người dân; phấn đấu hoàn thành hơn 110.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế, công nghệ; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.