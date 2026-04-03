Hải Phòng tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đứng đầu 6 TP trực thuộc Trung ương

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố quý I/2026 đạt nhiều kết quả tích cực: 11/12 chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kịch bản. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP ước đạt 112.764 tỷ đồng (tăng 11,21% so với cùng kỳ năm 2025); tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế đến ngày 31/3/2026 là 58.460 tỷ đồng (đạt 30% dự toán); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,9% so với cùng kỳ (vượt kịch bản đề ra).

Hội nghị Thành uỷ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025 – 2030, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thành phố đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các dự án động lực trên địa bàn được triển khai quyết liệt, như: khởi công 03 khu công nghiệp trọng điểm trong Khu Thương mại tự do; triển khai 02 tổ hợp giáo dục quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao. An ninh chính trị ổn định; công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cũng thẳng thắn nhìn nhận: Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội Thành phố vẫn còn một số hạn chế. Tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố đạt 11,21%, đứng thứ ba toàn quốc, đứng đầu trong sáu thành phố trực thuộc Trung ương nhưng chưa đạt kỳ vọng (tối thiểu 12%). Tốc độ tăng trưởng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ không theo kịch bản; tiến độ triển khai một số công trình dự án trọng điểm còn chậm.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng: Thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 là 13%; giải ngân 100% số vốn được giao. Để đạt mục tiêu này, Thành phố phấn đấu tăng trưởng kinh tế trong quý II/2026 đạt 13,54% và giải ngân 40% tổng vốn đầu tư công được giao.

Tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, từ nay đến hết năm 2026, nhiệm vụ cốt lõi của Thành phố là giữ vững ổn định nội bộ, củng cố đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, làm nền tảng để huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 13%. Đặc biệt, trong điều kiện nguồn lực có hạn, muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thì phải lựa chọn đúng dự án, đúng trọng tâm; bảo đảm đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội, nhất là khu vực tư nhân và FDI.

"Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 13% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phải huy động khoảng 2,4 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội, trong đó khu vực ngoài nhà nước và đầu tư nước ngoài chiếm gần 90%. Như vậy, doanh nghiệp không chỉ là một động lực, mà là động lực quyết định đối với tăng trưởng của thành phố. Yêu cầu đặt ra là phải tập trung tháo gỡ thực chất các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; khơi dậy mạnh mẽ niềm tin và động lực để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư", ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng cũng yêu cầu các địa phương, ban ngành thành phố, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chiến lược, đặc biệt là xây dựng Cảng Nam Đồ Sơn để mở rộng dư địa tăng trưởng công nghiệp, logistics, vận tải biển, phát triển hạ tầng sau cảng; khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, bảo đảm các dự án chuyển biến rõ nét ngay trong quý II/2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của Thành phố.