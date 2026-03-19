Đẩy nhanh tiến độ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Thứ Năm, 18:59, 19/03/2026
VOV.VN - Chiều 19/3, tiếp tục chuyến công tác tại Đắk Lắk, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng khảo sát tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn tỉnh. Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước 2/9 và hoàn thành toàn tuyến trong năm nay.

Dự án thành phần 3 Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột dài hơn 48km qua địa phận tỉnh Đắk Lắk, có tổng mức đầu tư trên 6.165 tỷ đồng, quy mô 4 làn xe. Các gói thầu đang triển khai đồng loạt, dự kiến hoàn thành tuyến chính trước 30/4/2026, các hạng mục phụ trợ trong năm 2026 và khai thác đồng bộ năm 2027.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác thị sat tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn thuộc dự án thành phần 3

Dự án thành phần 2 qua địa hình cao giữa 2 tỉnh, do Bộ Xây dựng chủ quản, Ban Quản lý dự án Đường sắt làm chủ đầu tư, dài 37,5km. Theo chủ đầu tư, mưa lũ kéo dài trong năm 2025, địa hình phức tạp, nhiều cầu hầm cùng biến động giá nhiên liệu đã ảnh hưởng đến tiến độ, hiện mới đạt khoảng 65% khối lượng. Bốn hầm xuyên núi gồm Ea Trang 1, Ea Trang 2, Phượng Hoàng và Chư Te với tổng chiều dài 5.550m đã đào thông, đang thi công bê tông vỏ hầm và lắp đặt hệ thống kỹ thuật.

Trước sự chậm trễ dự án này, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, khẩn trương tăng tốc, sớm thông xe kỹ thuật để đồng bộ toàn tuyến.

“Đề nghị Bộ xây dựng đẩy nhanh tiến độ, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng kiểm điểm Bộ Xây dựng. Làm sao quyết tâm 2/9 phải thông xe kỹ thuật, cuối năm nay phải xong đường này. Trên cơ sở cao tốc này các đồng chí quy hoạch các dự án phát triển kinh tế, làm trạm dừng nghỉ, hệ thống Logistc, giao thông thông minh để khai thác hiệu quả tuyến cao tốc", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm thông toàn tuyến cao tốc.

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương cho chủ trương đầu tư thêm khoảng 5km đường kết nối cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột với Đại lộ Đông Tây, tuyến kết nối đi qua khu vực sân bay Buôn Ma Thuột nhằm nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận nỗ lực của Đắk Lắk và các nhà thầu, đồng thời cho biết sẽ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất bố trí trong kế hoạch vốn trung hạn.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
