Đề xuất Chính phủ cho phép nhập khẩu Vaccine phòng bệnh lở mồm long móng tuýp SAT1

Báo cáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh và Vaccine phòng bệnh lở mồm long móng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sự dịch chuyển địa lý nhanh chóng của vi rút tuýp SAT1 phản ánh khả năng thích ứng, lây lan mạnh và làm gia tăng nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam.

Hiện nay, các loại Vaccine phòng bệnh lở mồm long móng đang được cấp phép lưu hành tại Việt Nam chỉ có tác dụng bảo hộ với các chủng vi rút thuộc tuýp Ô, A và Asia 1, không có khả năng bảo hộ đối với vi rút tuýp SAT1.

Phun thuốc khử trùng chuồng trại chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định các biện pháp như: kiểm soát vận chuyển, tiêu độc khử trùng, khoanh vùng ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh rất cần thiết nhưng không thể thay thế vai trò của Vaccine trong phòng bệnh chủ động.

Hiện nay, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định Vaccine thú y chưa có Giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam được phép nhập khẩu và cho phép sử dụng khi có kết quả kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp.

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận được nhiều văn bản của các cơ sở kinh doanh Vaccine thú y, chăn nuôi bò, lợn đề nghị nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng tuýp SAT1 với mục đích tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc trước khi dịch bệnh xảy ra. Kinh phí mua Vaccine sẽ do các cơ sở chăn nuôi tự chi trả.

Từ thực tế đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo cho phép nhập khẩu Vaccine lở mồm long móng tuýp SAT1 đã được cơ quan có thẩm quyền của các nước cấp phép lưu hành với mục đích phòng chống dịch bệnh khẩn cấp.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu, sẽ cho phép sử dụng tại các cơ sở chăn nuôi gia súc theo nội dung đề nghị của cơ sở với mục đích tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc trước khi dịch bệnh xảy ra.

Việc chủ động cho phép nhập khẩu vác-xin phòng bệnh lở mồm long móng tuýp SAT1 trong trường hợp phòng, chống dịch bệnh động vật khẩn cấp là giải pháp cấp thiết, nhằm tạo miễn dịch chủ động, bảo vệ đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo đảm an toàn dịch bệnh quốc gia trong bối cảnh nguy cơ xâm nhập của vi rút tuýp SAT1 ngày càng gia tăng.