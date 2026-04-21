Đề xuất giao Chính phủ quyết định ngưỡng thuế, kéo dài ưu đãi xe điện đến 2030

Đề xuất “mở” ngưỡng thuế để tăng tính linh hoạt

Trình bày trước Quốc hội, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Chính phủ đề xuất điều chỉnh chính sách theo hướng tăng tính linh hoạt trong điều hành và hỗ trợ mạnh hơn cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ.

Cụ thể, đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), dự thảo Luật không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế hay mức doanh thu miễn thuế ngay trong Luật như hiện hành. Thay vào đó, thẩm quyền này được giao cho Chính phủ quy định.

Theo cơ quan soạn thảo, việc phân quyền nhằm tạo dư địa điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, phù hợp với diễn biến thực tế, đồng thời bảo đảm công bằng giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp, khuyến khích chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp. Chính sách cũng được tính toán trên cơ sở cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tác động đến nguồn thu ngân sách.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), dự thảo Luật đề xuất kéo dài thời gian áp dụng ưu đãi thuế đối với xe ô tô dưới 24 chỗ chạy bằng pin đến hết năm 2030. Chính sách này nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện thân thiện môi trường, giảm phát thải và hạn chế phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong bối cảnh thị trường năng lượng còn nhiều biến động.

Về hiệu lực thi hành, dự thảo Luật quy định có hiệu lực kể từ ngày được thông qua; riêng các nội dung liên quan đến thuế TNCN, GTGT và TNDN sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2026 để bảo đảm tính đồng bộ, thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan quản lý.

Để kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép xây dựng và thông qua dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự kiến, dự án Luật sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, diễn ra từ ngày 20 đến 24/4/2026.

Cần làm rõ, tránh thiếu minh bạch khi trao quyền

Trình bày Báo cáo thẩm tra trước Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, cơ quan thẩm tra thống nhất về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tuy nhiên, liên quan đến đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn, ông Phan Văn Mãi cho biết còn có ý kiến băn khoăn khi cho rằng các nội dung sửa đổi chưa thực sự thuộc trường hợp cấp bách cần ban hành ngay theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về nội dung chính sách, đáng chú ý là đề xuất giao Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh, cũng như mức doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo ông Phan Văn Mãi, đa số ý kiến cơ bản đồng tình với hướng tiếp cận này. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng Tờ trình của Chính phủ chưa làm rõ phương án điều chỉnh cụ thể (tăng hay giảm so với hiện hành), đồng thời chưa lượng hóa đầy đủ tác động đến nguồn thu ngân sách.

Đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến, cung cấp căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định cụ thể các ngưỡng này ngay trong Luật nhằm bảo đảm tính minh bạch, ổn định của chính sách, đồng thời giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẩm quyền điều chỉnh khi cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với việc bổ sung quy định miễn thuế cho doanh nghiệp quy mô nhỏ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị quy định rõ mức doanh thu được miễn thuế trong Luật để tránh thiếu minh bạch khi triển khai.

Liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, đa số ý kiến đồng thuận với việc xem xét gia hạn chính sách ưu đãi thuế. Dù vậy, ông Phan Văn Mãi cho biết cần cân nhắc thận trọng về thời gian gia hạn, đồng thời đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá toàn diện hơn về tác động của xe điện, bao gồm cả ưu điểm và hạn chế.

Về hiệu lực thi hành, cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ, song đề nghị làm rõ thêm một số nội dung, đặc biệt là trường hợp chính sách mới làm phát sinh nghĩa vụ nặng hơn đối với người nộp thuế thì cần cân nhắc thời điểm áp dụng phù hợp.

Ngoài ra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát tổng thể các luật thuế nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; đồng thời xem xét giao Chính phủ quy định đối với các nội dung thường xuyên biến động để tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách.