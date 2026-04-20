Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sửa một số điều ở các luật về thuế

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 dự thảo Luật.

Để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp; trên cơ sở đánh giá tác động (cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định tâm lý xã hội), dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Ủy ban Thường vụ cho ý kiến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Đồng thời, sửa đổi nội dung tại Luật Thuế TNDN theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế TNDN và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao tại khoản 15 Điều 4 Luật Thuế TNDN số 67 của Quốc hội.

Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18, Nghị quyết số 66 của Trung ương, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế TTĐB đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất sự cần thiết rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế: Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp, Giá trị gia tăng và Tiêu thụ đặc biệt nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, bảo đảm chính sách hỗ trợ phù hợp với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tăng tính công bằng, đồng bộ của hệ thống thuế, góp phần định hướng tiêu dùng, khuyến khích phương tiện thân thiện môi trường, giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại phiên họp

Để đảm bảo chất lượng dự án luật và tạo sự thống nhất cao khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, thuyết minh làm rõ và tăng tính thuyết phục một cách rất thấu đáo của việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, gồm: ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì đây là vấn đề mà người dân rất quan tâm, cho nên việc giải trình rất thấu đáo để đại biểu Quốc hội, người dân rõ.

Ủy ban Thường vụ yêu cầu cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian gia hạn, áp dụng mức thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 20 chỗ ngồi, chạy bằng pin, đảm bảo mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích. Rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp, nâng cao tính khả thi trong việc tổ chức thực hiện.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho ý kiến tại cuộc họp

Chính phủ cần rà soát, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ quy định số 178 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật; Nghị quyết số 110 của Quốc hội yêu cầu ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các biểu hiện tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Đặc biệt là tổ chức thi hành pháp luật.

Dự kiến dự thảo luật được bổ sung vào chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc sống đặt ra.