Dệt may bứt phá qua năm khó khăn, dự kiến xuất khẩu 2023 đạt trên 40 tỷ USD

“Xuất khẩu dệt may năm 2023 chịu nhiều áp lực, thách thức lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu, dư âm của đại dịch Covid-19 vẫn còn hiện hữu, lượng hàng tồn kho lớn do nhu cầu sụt giảm. Với những khó khăn này, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2023 dự kiến sẽ giảm hơn 9% so với năm 2022, với con số khoảng trên 40 tỷ USD”. Thông tin được ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) đưa ra tại buổi họp báo ngày 23/11, trước thềm Hội nghị tổng kết Vitas năm 2023 dự kiến được tổ chức vào tháng 12 tới.

Đột phá về phát triển thị trường và chủng loại mặt hàng

Theo báo cáo từ Vitas, xuất khẩu dệt may năm 2023 vẫn tập trung vào 4 thị trường trọng điểm. Trong đó đứng đầu vẫn là thị trường Mỹ với kim ngạch đạt trên 11 tỷ USD; đứng thứ hai là Nhật Bản khoảng với con số 3 tỷ; Hàn Quốc đạt 2,43 tỷ USD; EU gần 2,9 tỷ USD. Tiếp đó là Canada khoảng 850 triệu USD, Trung Quốc 830 triệu USD, Campuchia 612 triệu USD, Anh quốc 503 triệu USD, Australia 351 triệu, Nga 283 triệu USD, Indonesia 279 triệu USD, còn các thị trường Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc) đều hơn 200 triệu USD…

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) chủ trì buổi họp báo

Theo chia sẻ của Chủ tịch Vitas, thị trường và đơn hàng là những khó khăn lớn nhất của các DN dệt may gặp phải trong năm 2023. Trước bối cảnh đầy khó khăn và thách thức khi hàng loạt thị trường xuất khẩu lớn đình trệ, đơn hàng giảm khiến các DN buộc phải nỗ lực tìm kiếm, khai thác các thị trường xuất khẩu mới, như thị trường châu Phi, sản phẩm may mặc cho các nước đạo Hồi, thị trường Nga… Đặc biệt tại thị trường Bangladesh – Đối thủ của ngành dệt may Việt Nam nhưng nhiều mặt hàng của Việt Nam vẫn xâm nhập được như các dòng sợi tổng hợp, sợi tái chế… vốn là những sản phẩm thế mạnh Việt Nam.

“Chưa năm nào ngành dệt may Việt Nam có sự bứt phá cả về thị trường xuất khẩu cũng như chủng loại mặt hàng như trong năm 2023. Mặc dù sụt kim ngạch xuất khẩu có giảm so với mục tiêu, nhưng với những khó khăn trong năm nay, nhưng việc đưa sản phẩm dệt may tiếp cận 104 quốc gia và vùng lãnh thổ được coi là sự bứt phá, cho thấy nỗ lực rất lớn của cộng đồng DN dệt may”, ông Vũ Đức Giang chia sẻ.

Chủ tịch Vitas cũng cho biết, ngoài việc tăng quy mô về thị trường, các DN dệt may còn đa dạng hóa chủng loại sản phẩm với việc xuất khẩu hơn với 36 mặt hàng may mặc. Trong 9 tháng 2023, jacket vẫn là mặt hàng xuất khẩu chủ lực đạt khoảng 4,385 tỷ USD, quần các loại 3,853 tỷ USD, sơmi 1,879 tỷ USD, đồ lót 1,453 tỷ USD, váy các loại hơn 900 triệu USD, quần áo lao động hơn 800 triệu USD, quần sooc hơn 700 triệu USD, quần áo ngủ 378 triệu USD…

“Việc đa dạng thị trường, đa dạng mặt hàng và khách hàng, đối tác là bước tiến lớn cho việc dệt may Việt Nam giảm phụ thuộc vào những thị trường truyền thống. Đặc biệt, những thị trường trước đây không nhập khẩu sản phẩm nay đã nhập khẩu, tạo vị thế cho vững chắc cho sản phẩm của Việt Nam trên thị trường toàn cầu”, ông Vũ Đức Giang khẳng định.

5 yếu tố cho mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD năm 2024

Để đạt con số xuất khẩu hơn 40 tỷ USD trong năm 2023, ông Giang cho biết, Hiệp hội đặt mục tiêu xây dựng giải pháp trong phát triển bền vững, đạt các chuẩn mực tốt hơn, cả về xanh hóa, quản trị và đổi mới công nghệ…

Định hướng về sản xuất, thị trường và hoạt động xuất khẩu năm 2024, ông Vũ Đức Giang cho biết, các DN kỳ vọng vào năm 2024 thị trường sẽ khởi sắc tốt hơn và mục tiêu tổng xuất khẩu toàn ngành đạt 44 tỷ USD. Tuy vậy, để nắm bắt và thực hiện được, các DN trong ngành cần thực hiện được 5 vấn đề lớn. Đầu tiên là tiếp tục thực hiện đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa bạn hàng, đa dạng hóa mặt hàng.

Ngành dệt may đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu năm 2024 là 44 tỷ USD

Tiếp theo là ngành đặt mục tiêu phát triển bền vững đi đôi với phát triển theo mục tiêu đòi hỏi toàn cầu về xanh hóa, giảm phát thải nhà kính, tiếp tục đầu tư sâu vào hệ thống nồi hơi đốt điện, giảm việc đốt bằng nhiên liệu hóa thạch. Tích cực đầu tư vào quản trị số, kiểm soát và thích ứng với ngành công nghiệp dệt may toàn cầu đòi hỏi. Vấn đề thứ ba là ngành dệt may tập trung cho các giải pháp đầu tư về công nghệ tự động hóa ở một số dây chuyền sản xuất, giao hàng nhanh, mã hàng nhỏ và chất lượng cao.

“Ngành dệt may ập trung cho giải pháp công nghiệp thời trang - đây là vấn đề rất quan trọng. Vitas sau khi nhận được Chiến lược phát triển ngành dệt may, đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đưa ra một số kiến nghị về quy hoạch các khu công nghiệp đạt chuẩn về môi trường, để thu hút đầu tư trong ngành vải, kéo sợi... Cùng với đó lấy TP.HCM và Hà Nội làm trung tâm công nghiệp thời trang, quy hoạch lĩnh vực này để tạo ra nền công nghiệp thời trang phát triển. Trong đó quan tâm, định hình đưa ra Chiến lược cho một số nhãn hiệu Việt Nam không chỉ làm chủ ở Việt Nam mà còn đưa ra thị trường thế giới.”, ông Giang nhấn mạnh vấn đề thứ tư này để dệt may thành công hơn trong năm 2024.

Đề ra yếu tố thứ năm, ngành dệt may Việt Nam có tính mở toàn diện, toàn cầu, ông Giang cho biết, các DN phải tuân thủ và thích ứng nhanh với luật chơi toàn cầu, yêu cầu mới từ các nhãn hàng. Trong đó chủ động hơn về phát triển ý tưởng, mẫu mã, chủ động nguyên liệu đầu vào trong sản xuất. Có như vậy dệt may mới hưởng lợi thuế suất bằng 0 từ các Hiệp định thương mại tự do.