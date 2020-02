Bất động sản vùng ven và các tỉnh lân cận TP HCM liệu có khởi sắc?

Năm 2019, thị trường bất động sản TP HCM trải qua giai đoạn khó khăn khi nhiều dự án không thể triển khai vì chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, cộng với đó là quỹ đất tại trung tâm TP ngày càng hạn hẹp, giá nhà ở ngày một tăng cao. Trong bối cảnh đó, khu vực vùng ven TP HCM và các tỉnh lân cận được dự báo sẽ sôi động trong năm 2020.

Theo TS. Sử Ngọc Khương, chuyên gia lĩnh vực bất động sản, tốc độ đô thị hóa của TP HCM diễn ra rất nhanh, bắt đầu từ khu Nam rồi dần chuyển hướng sang phía Đông như các quận 2, 9, Thủ Đức. Mặc dù khu vực trung tâm TP đã trở nên chật chội, tuy nhiên ở các huyện vùng ven như Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn vẫn còn khá dồi dào về quỹ đất.

Dân số không ngừng tăng trong khi quỹ đất ngày càn cạn kiệt khiến TP.HCM đối mặt với tình trạng ô nhiễm, kẹt xe, quá tải hạ tầng.

Ông Khương nhận định, những khó khăn tại thị trường TP HCM do nguồn cung dự án mới sụt giảm là cơ hội cho các tỉnh vùng ven như Đồng Nai, Bình Dương, Long An bởi còn nhiều quỹ đất với mức giá thấp hơn, thêm vào đó là cơ sở hạ tầng, giao thông ngày càng được hoàn thiện tốt cũng đang trở thành điểm đến của các nhà đầu tư, người mua có nhu cầu ở thực.

Việc đầu tư bất động sản khu vực vùng ven TP HCM là hướng đi nhiều triển vọng cho những người có nguồn vốn ít. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro, ông Khương cũng lưu ý người dân và nhà đầu tư cần quan tâm tới sự phát triển của hạ tầng xã hội… Đối với các nhà phát triển dự án, cần tính đến cả mức giá dễ tiếp cận với người mua

"Hạ tầng kỹ thuật thì chúng ta có thể làm đường xá, tiện ích. Còn hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, y tế là cái mà người dân rất quan tâm. Liên quan đến thu nhập của người dân ở khu vực đó đủ khả năng mua được nhà, các nhà phát triển dự án bất động sản cần có những sản phẩm phù hợp đối với các đối tượng khách hàng này”" - TS. Sử Ngọc Khương chia sẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land cho rằng, thị trường bất động sản vùng ven là khu vực nằm trong bán kính cách khu vực trung tâm TPHCM từ 15km đến 20km. Hiện nay, để đầu tư tại khu vực trung tâm sẽ gặp không ít khó khăn do liên quan đến quỹ đất hạn hẹp và giá thành đắt đỏ, dẫn tới chỉ có thể phát triển các dự án quy mô nhỏ lẻ, thiếu tiện ích.

Nhu cầu mua của các nhà đầu tư tại TP HCM và các tỉnh lân cận rất cao. (Ảnh minh hoạ: KT)

Theo bà Hương, thị trường vùng ven đang được nhiều chủ đầu tư quan tâm. Ví dụ như khu Đông thời gian qua phát triển rất nóng nhờ có cú hích từ hạ tầng như hầm Thủ Thiêm, xa lộ Hà Nội mở rộng hay cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây.

Những khu vực vùng ven khác như Bình Chánh, Bình Tân cũng thu hút dân cư khá đông. TP HCM là đô thị lớn của cả nước, tốc độ gia tăng dân số cơ học cao nên thời gian tới sẽ có xu hướng dãn ra vùng ven, do đó dư địa phát triển cho khu vực này còn nhiều.

Về giá cả của khu vực bất động sản vùng ven, bà Hương cho rằng không loại trừ yếu tố nóng sốt cục bộ do các nhà phát triển dự án cũng như nhà đầu tư, người dân ồ ạt chuyển hướng ra khu vực vùng ven, đẩy giá lên cao hơn so với giá trị thật. Do đó, chỉ những chủ đầu tư trung thành với việc phát triển dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực thì sẽ được khách hàng ghi nhận và có thể tồn tại bền vững.

Bà Hương kiến nghị cần được tạo điều kiện thuận lợi hơn về thủ tục pháp lý: "Nhà nước tạo điều kiện cho thủ tục pháp lý thuận lợi hơn sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm rất nhiều nguồn lực, sản phẩm đưa ra thị trường một cách nhanh chóng và thuận lợi hơn. Chúng tôi mong rằng bước sang thập niên mới, chúng ta nên có nhìn nhận, tư duy mới liên quan đến thủ tục hành chính để làm sao khơi thông được các nguồn lực của xã hội và giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và bền vững hơn”.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Trưởng bộ phận tiếp thị dự án nhà ở, Công ty CBRE đánh giá nhu cầu mua của các nhà đầu tư tại TP HCM và các tỉnh lân cận rất cao. Các khu đô thị nằm ở rìa trung tâm và các tỉnh lân cận là nguồn cung chính trong năm 2020. Trong đó, sản phẩm nhà phố sẽ được ưa chuộng, nhất là các dự án có chủ đầu tư uy tín và pháp lý rõ ràng.

Theo ông Kiệt, thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư quyết định rất nhiều đến tâm lý của người mua. Lộ trình đầu tư của các chủ đầu tư lớn cũng tạo nên xu hướng chung cho thị trường. Một số chủ đầu tư trước đây chỉ tập trung ở TP HCM thì nay đã mở rộng ra các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận. Các dự án triển khai có pháp lý rõ ràng, phát triển bởi chủ đầu tư uy tín sẽ thu hút người mua.

"Trước đây, việc lựa chọn sản phẩm ở khu vực lân cận TP HCM phần lớn dựa vào vị trí và hạ tầng. Hiện nay xu hướng có thay đổi, nhà đầu quan tâm yếu tố pháp lý, họ cảm thấy yên tâm mới quyết định đầu tư. Đối với phân khúc tầm thấp và tầm trung thì tâm lý ảnh hưởng lớn tới quyết định mua hàng của họ”, ông Kiệt nhìn nhận.

Mặc dù bất động sản vùng ven TP HCM được dự báo sẽ là kênh đầu tư thu hút trong năm 2020, các chuyên gia vẫn cảnh báo người mua cần thận trọng, không nên đầu tư theo tâm lý đám đông và chạy theo những thông tin về sự phát triển của hạ tầng. Nhất là các dự án hạ tầng lớn lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi cần có thời gian dài để triển khai./.