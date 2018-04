Giá đất tăng chóng mặt ở Đồng Nai dễ gây vỡ quy hoạch

Chỉ vài tháng trở lại đây, giá đất tại nhiều khu vực ở tỉnh Đồng Nai đã xảy ra tình trạng sốt nóng. Có nơi tăng tới gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thời điểm cuối năm 2017.

Những nơi sốt đất đặc biệt có thể kể đến như TP Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom… Mỗi ha đất có thể được bán với giá hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên, đa số những “dự án” này là phân lô, bán nền trái phép trên đất nông nghiệp. Sau khi “gom” được một diện tích đất tương đối, chủ đầu tư sẽ tiến hành phân lô và mỗi lô 100 m2 có giá bán 300 - 400 triệu đồng. Thậm chí có nơi lên tới 600 - 700 triệu đồng/lô 100 m2.

Tại huyện Long Thành, mỗi ha đất có thể được bán với giá hàng chục tỉ đồng.(Ảnh minh họa: KT)

Đáng nói, ngay tại khu vực ở huyện Long Thành - nơi có dự án sân bay Long Thành, tình trạng loạn mua bán đất nền cũng diễn ra khiến nguy cơ vỡ quy hoạch có thể xảy ra.

Lý do đất Đồng Nai sốt giá được đưa ra chủ yếu là do tỉnh này có nhiều dự án quan trọng, nhất là sân bay Long Thành, và không loại trừ cả lý do “ăn theo” cơn sốt giá đất tại vùng ven TP HCM.

Trước tình trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, đã thành lập tổ công tác kiểm tra tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp.

Hiện tổ công đang tiến hành kiểm tra tình trạng phân lô, bán nền đất nông nghiệp trên toàn tỉnh; đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua đất nông nghiệp phân lô, bán nền để ở hay đầu tư vì đây là việc vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, phá vỡ quy hoạch chung của tỉnh.

Chưa kể, mua đất nông nghiệp kiểu trên rủi ro rất lớn vì khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án, người mua bằng giấy tay sẽ không được nhận bồi thường và các hỗ trợ khác./.

Đất nền các tỉnh lận cận Hà Nội và TP HCM sôi động VOV.VN - Các chủ đầu tư bất động sản đang chuyển dịch hướng đầu tư ra các tỉnh, thành lân cận Hà Nội và TP HCM, nơi có dư địa phát triển đô thị còn nhiều.