Những chung cư nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào tại TPHCM

Bùi Viện - con đường nằm tại trung tâm thành phố, nơi được mệnh danh là “Khu phố tây” nhộn nhịp và hiện đại. Tuy nhiên, tại con đường "ăn chơi" này, hàng trăm cư dân của chung cư 155 -157 Bùi Viện (quận 1) vẫn đang phải sống trong nỗi lo sợ với sự xuống cấp ngày gay go về cơ sở hạ tầng của chung cư. Để hạn chế nguy hiểm, cư dân phải tự dùng những miếng gỗ lớn, miếng gạch để cố định một cột bê tông đã đổ sập. Đó cũng là điều mà những người dân sống tại chung cư Trúc Giang (41/1 Lê Văn Linh, quận 4) phải làm để "cứu" lấy một phần của chiếc cầu thang mà được xem là “Lối thoái hiểm” khi gặp sự cố. “Phải đi nhẹ nhẹ sang bên phải gần thanh sắt lớn, vì bên này còn chắc hơn xíu, chứ đi bên trái là rớt chết đó, miếng sắt lót nó gãy lâu rồi”, Chị Thu sống tại lầu 2 nhắc nhở khi thấy người lạ đến. Không chỉ là ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn nguy hiểm đến tính mạng của người dân khi trần nhà rớt từng mảnh bê tông và những mảnh sắt vụn. Cũng vì vậy mà cư dân ở chung cư Vĩnh Hội (Đường Khánh Hội, phường 6, quận 4) thường hạn chế đi lại qua “khu vực nguy hiểm” này. Nỗi lo về tính mạng không còn dừng lại ở trần nhà, bức tường mà cả dãy hàng lang cư dân “đi không dám đụng vào, nó sập thì nguy hiểm người tầng trên rồi cả người tầng dưới nữa”. Được biết, tầng trệt của chung cư Vĩnh Hội là quán cà phê, quán ăn và cửa hàng bách hóa nhiều người qua lại. Bức tường tại chung cư 43 Bình Tây (quận 6) bị bong tróc, rơi rớt từng mảnh. Cư dân tại đây phải tự chế những miếng vá xi măng để tránh nước mưa thấm vào nhà mỗi khi thời tiết xấu. Cuộc sống của cư dân tại đây cứ trôi qua như thế, sáng sửa tường, chiều sửa hành lang, tối nằm lo nhà đổ. “Chẳng biết nó sẽ rớt xuống bao giờ nữa, đi ngang thì né né sang một bên thôi. Biết thì né, nhưng cũng không thể né những dãy hàng lang liên tục “rơi vãi” này hoài được. Chung cư ngày càng xuống cấp, hầu như bức tường, trần nhà nào cũng trong tình trạng hư hỏng nặng hết”, một cư dân sống tại chung cư Vĩnh Hội (quận 4) lo lắng. Tại chung cư Trúc Giang (quận 4), dây điện chằng chịt không được che chắn trên bức tường đầy rong rêu, những khung lưới B40 rỉ sét luôn sẵn sàng chập điện và phát nổ, đặc biệt là khi thời tiết xấu. Cùng “cảnh ngộ” với chung cư Trúc Giang, tại chung cư Tân Phước (40/1 Tân Phước, quận Tân Bình), hệ thống dây diện tại đây cũng chằng chịt. Đường ống nước, dây cáp quang lộn xộn, cũ kĩ nối từ sân thượng đến các căn hộ, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho từng hộ dân và đe doạ luôn cả tính mạng của họ. Tại chung cư Long Hưng (47 Long Hưng, phuường 7, quận Tân Bình) người dân phải tự chế hệ thống bơm nước, để bơm nước lên sinh hoạt vì áp lực nước không đủ mạnh trong khi hệ thống nước của chung cư hỏng từ lâu. Hệ thống có hơn 20 máy bơm và đồng hồ nước kèm đường ống chằng chịt lộ thiên ngay lối đi, đây cũng là nơi để xe của các hộ dân tầng ở trệt. Điều này tiềm ản nguy cơ cháy nổ cao. May mắn hơn các cư dân trong số 13 chung cư cũ nghiêm trọng cấp D, các cư dân của chung cư 128 Hai Bà Trưng (quận 1) đã được di dời đến chỗ ở khác trong thời gian chờ chung cư được xây mới. Tại chung cư số 6Bis, đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), vì mức độ hư hỏng nghiêm trọng và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, nên ở gần chung cư luôn có biển báo “Chung cư xuống cấp cấm lại gần, nguy hiểm”. Cũng vì thế, cư dân tại đây đã may mắn được di dời, công trình nay được cách ly để xây dựng lại. Tuy nhiên, những nỗi lo của người dân vẫn còn đó. Trước sự hư hỏng càng một nhiều hơn, tính mạng của họ ngày một “mong manh” hơn khi giả sử bức tường này tiếp tục hư hỏng và bị tách làm đôi; thì cư dân của chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt (quận Tân Bình) sẽ như thế nào? “Trên gác thì đi nhẹ” cũng là điều mà người dân sống tại chung cư số 43 Bình Tây (quận 6) luôn tự hiểu với nhau vì biết mức độ hư hỏng của nơi mình đang sống. Tại đây, trần bê tông luôn trong tình trạng sẵn sàng sập nếu như có “tác động mạnh”. Tại chung cư 170-171 Tân Châu (quậnTân Bình), từ bãi xe, hành lang, cầu thang cho đến sân thượng là nơi ít được lui tới nhưng tất cả đều đã cũ kĩ, hoen ố và đầy mùi ẩm mốc. Hình ảnh gạch và xi măng không còn “mặn mà” với nhau, tiếng nhắc nhở của các bậc phụ huynh đối với con trẻ của mình “tránh chỗ đó ra” luôn văng vẳng tại đây. Một góc cầu thang tại chung cư 440 Trần Hưng Đạo, phường 11 (quận 5) đang bắt đầu nứt nẻ và tách rời từng mảnh xi măng. Sân thượng mặc nhiên trở thành bãi phế liệu tại chung cư 170 - 171 Tân Châu (quận Tân Bình). Đây là nơi chứa những thứ mà người dân bỏ đi. Thậm chí, nhiều cư dân còn dùng khoảng sân rộng để nuôi gà. Tại chung cư 23 Lý Tự Trong (quận 1), dù đã xuống cấp tới mức độ báo động, nhưng cư đân tại đây vẫn chưa di dời vì chưa giải quyết đền bù thoả đáng. Tại tầng trệt, nhiều cửa hàng vẫn đang kinh doanh bình thường như không cần quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến./.

