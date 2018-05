Quy hoạch Thủ Thiêm: Đất tái định cư bị “xẻ” kinh doanh

Quyết định số 367 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/6/1996 phê duyệt quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm đã xác định rõ: quy mô khu vực này bao gồm 160 ha dành để tái định cư tại chỗ cho người dân thuộc 5 phường: An Lợi Đông, Thủ Thiêm, An Khánh, Bình An và Bình Khánh.

Tuy nhiên, ngày 22/3/2002, TPHCM ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố cho biết diện tích đất tái định cư không nhất thiết một địa điểm mà có thể bố trí từ 3-4 điểm rải rác ở Quận 2. Trong số này, khoảng 50 ha tái định cư nằm ở phường Cát Lái, giáp tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm Khu đô thị Thủ Thiêm tới 15km.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc với việc thành phố cho phép doanh nghiệp phân lô, bán nền ở khu lẽ ra là tái định cư trong khi người dân Thủ Thiêm bị đẩy đến những khu vực hẻo lánh, điều kiện hạ tầng, cơ sở vật chất thiếu thốn.

Ông Ngô Hùng Phong, ngụ Quận 2 cho biết, khu vực 160 ha tái định cư bị 28 doanh nghiệp bất động sản nhảy vào xẻ đất kinh doanh trong khi quy hoạch là đất tái định cư, diện tích đất này cần được trả về cho người dân.

Người dân trưng bản đồ chứng minh quy hoạch.

Bà Lê Thị Bạch Tuyết, ngụ Quận 2 đặt vấn đề, trước khi tiến hành thu hồi đất của người dân thì chính quyền phải sắp xếp, bố trí khu vực tái định cư. Việc đẩy người dân Thủ Thiêm ra khỏi nơi ở đã khiến nhiều gia đình tan nát, phải đi ở trọ, điều kiện sinh hoạt khó khăn.

“Người dân mong muốn được trả lại những quyền lợi chính đáng, giải toả rồi chỗ ở mới phải tốt hơn chỗ ở cũ, giờ người dân đang phải lang thang nên cảm thấy rất bức xúc” – bà Lê Thị Bạch Tuyết nói.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết, thời gian tới vấn đề Thủ Thiêm cần phải được giải quyết đến nơi đến chốn.

"Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, với góc độ của đoàn đại biểu, trên cơ sở lắng nghe ý kiến cử tri phản ánh, chúng tôi sẽ báo cáo lại. Chúng tôi sẽ cùng với các cấp lãnh đạo, ban ngành để giải quyết vấn đề này” - ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Việc thực hiện quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm tồn tại nhiều điểm khuất tất, gây bức xúc cho người dân, biến khu vực này thành điểm nóng khiếu kiện đông người kéo dài. Người dân thành phố đang mong chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ với những sai phạm, yêu cầu chính quyền TPHCM vào cuộc quyết liệt, giải quyết dứt điểm để người dân an tâm, ổn định cuộc sống./.

Quy hoạch Thủ Thiêm: Người dân đặt vấn đề có lợi ích nhóm, tham nhũng VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 9/5, nhiều người dân đã rơi nước mắt mong vấn đề quy hoạch Thủ thiêm được giải quyết công bằng. Chủ tịch HĐND TPHCM: Đeo bám giải quyết vấn đề Thủ Thiêm đến cùng VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 9/5, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết sẽ đeo bám để giải quyết vấn đề Thủ Thiêm đến cùng.