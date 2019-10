Sở Xây dựng Long An nói gì về lùm xùm ở dự án Hưng Thịnh Cát Tường?

Vừa qua, nhiều người đến Tỉnh ủy Long An căng băng rôn tố cáo việc Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) đã nhận 95% tiền mua đất của người dân tại dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An từ năm 2017, 2018 nhưng đến nay vẫn chưa giao nền. Về vấn đề này, Sở, ngành liên quan của tỉnh Long An vừa có thông tin phản hồi chính thức và chỉ ra nhiều sai phạm của chủ đầu tư này.



Về tính pháp lý của dự án Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, bà Đặng Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho hay: Theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt thì dự án này có tổng cộng 14 khu, việc Công ty Hưng Thịnh tiếp tục mở bán và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giai đoạn 2 nằm ngoài những khu này là không đúng theo quy định. Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo Thanh tra xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kiểm tra để xử lý.

“Phê duyệt này số 569 ngày 31/1/2018, các khu được phê duyệt gồm A, B1, B2, B3, B4, C, D1, D2, D3, E, F, G, H1, H2) với tổng cộng là 564 lô. Tuy nhiên, hiện Công ty Hưng Thịnh đã làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các khu M, N, L, X, T... những lô này đều không có trong quy hoạch, chưa được cấp phép” - bà Hà xác nhận.

Ông Nguyễn Anh Việt – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.

Tiếp tục làm rõ những sai phạm liên quan đến dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, ông Nguyễn Anh Việt – Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cho biết: Đến thời điểm hiện tại, Sở chỉ tham mưu cho UBND tỉnh một dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường với diện tích 9,4 ha, được phê duyệt chủ trương từ tháng 6/2017.

Ngoài ra không còn dự án nào của công ty Hưng Thịnh trên địa bàn tỉnh. Trước thông tin Công ty Hưng Thịnh triển khai giai đoạn 2 của dự án với diện tích 27 ha, ông Việt khẳng định tỉnh chưa phê duỵệt. Liên quan đến thông tin Công ty này dừng hoạt động.

“Qua kiểm tra, Công ty này có dán thông báo tạm ngưng hoạt động ngay địa điểm đăng ký, tuy nhiên theo quy định pháp luật nếu công ty nào tạm ngưng hoạt động hoặc giải thể thì chủ đầu tư phải gửi thông báo đến cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư để chúng tôi nắm và xử lý các bước tiếp theo để theo dõi. Hiện nay chúng tôi đang phố hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xử lý sai phạm này theo quy trình của pháp luật” - ông Việt cho biết them.

Công ty Hưng Thịnh triển khai giai đoạn 2 của dự án Hưng Thịnh Cát Tường với diện tích 27ha khi dự án này chưa hề được tỉnh phê duỵệt.

Bà Nguyễn Thị Thuý, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Long An cho biết: Sở Xây dựng phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Đức Hoà cũng đã xử phạt công ty Hưng Thịnh về việc xây dựng 1 căn nhà trái phép, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở, bản vẽ thi công và cấp phép xây dựng. Đồng thời các cơ quan chức năng đã có văn bản đôn đốc, yêu cầu công ty này giải quyết dứt điểm những vụ việc liên quan đến giao dịch với các khách hàng, tránh tình trạng gây mất trật tự tại địa phương.

Về việc Công ty Hưng Thịnh chưa thực hiện đúng với điều 8, 9 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Sở Xây dựng đang phối hợp, cung cấp hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An hiện đã tiếp nhận 2 đơn tập thể đại diện cho 23 người và 22 đơn cá nhân tố cáo Công ty Hưng Thịnh - chủ đầu tư của 2 dự án tại huyện Đức Hoà không làm đúng cam kết theo hợp đồng, lừa đảo khách hàng.

Qua cuộc làm việc liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân tỉnh, qua đó đánh giá nội dung tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa khách hàng và chủ đầu tư liên quan đến dự án trên là quan hệ dân sự, chưa có cơ sở xác định là dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đơn tố cáo của các khách hàng.

Bên cạnh đó, quá trình rà soát của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An về tiến độ thi công dự án cho thấy, dự án này có thật, đang được triển khai, tuy nhiên có xuất hiện tình trạng chủ đầu tư chưa làm đúng theo cam kết hợp đồng.

Hiện Công an tỉnh đã hướng dẫn các trường hợp gửi đơn khiếu kiện yêu cầu chủ đầu tư trả lại tiền đã góp mua đất và phạt hợp đồng đến Toà án nhân dân huyện Đức Hoà và đã được toà án địa phương thụ lý. Tuy nhiên, một số khách hàng đã mua đất của Công ty Hưng Thịnh không hài lòng với phần trả lời của Công an tỉnh Long An nên tiếp tục gửi đơn tố cáo Công ty Hưng Thịnh ra Trung ương, đề nghị Bộ Công an vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc./.