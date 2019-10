Công an Long An tiếp nhận 24 đơn tố cáo một công ty bất động sản

Liên quan việc hàng trăm khách hàng kéo đến Tỉnh ủy Long An cầu cứu việc đóng tiền mua đất dự án Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An của Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) nhưng đến thời điểm này không được nhận nền, chiều nay (9/10), Công an tỉnh Long An cho biết tiếp nhận 24 đơn tố cáo Công ty Hưng Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khách hàng kéo đến cơ quan chức năng tố cáo công ty. (ảnh: Thanh Niên)

Theo Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, đơn vị có tiếp nhận 2 đơn tập thể đại diện cho 23 người và 22 đơn cá nhân tố cáo Công ty Hưng Thịnh - chủ đầu tư của 2 dự án tại huyện Đức Hoà không làm đúng cam kết theo hợp đồng, lừa đảo khách hàng.



Quá trình rà soát tình hình của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An về tiến độ thi công dự án cho thấy, dự án này có thật, đang được triển khai, tuy nhiên xuất hiện tình trạng chủ đầu tư chưa làm đúng theo cam kết hợp đồng. Do đó, công an không xác định dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như đơn tố cáo của các khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thanh tra tỉnh Long An đã có kết luận tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện Đức Hoà đôn đốc chủ đầu tư giải quyết vụ việc liên quan.



Đến thời điểm này, Công an tỉnh Long An cũng đã hướng dẫn cho 19 trường hợp gửi đơn khiếu kiện chủ đầu tư là Công ty Hưng Thịnh đến Toà án nhân dân huyện Đức Hoà để được xem xét giải quyết.

Hiện một số người dân gửi đơn khiếu kiện, yêu cầu chủ đầu tư trả tiền trả góp mua đất và phạt hợp đồng đã được toà án địa phương thụ lý.



Theo Đại tá Phạm Hữu Châu, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp nhận và phân loại thêm 5 đơn tố giác của công dân đối với công ty Hưng Thịnh, cùng với nội dung nêu trên.

Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình để chỉ đạo và kịp thời xử lý các trường hợp, không để tiếp tục xảy ra tình trạng tụ tập gây rối mất an ninh trật tự địa phương./.