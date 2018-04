Tiêu thụ chung cư sẽ giảm do người mua nhà “khó tính” hơn?

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, sau nhiều sự cố cháy nổ liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhiều chung cư gần đây, lượng tiêu thụ căn hộ chung cư năm 2018 có thể sẽ giảm do người mua sẽ thận trọng hơn khi mua nhà.

Người mua nhà sẽ “khó tính” hơn

Cũng dự báo có tác động tiêu cực từ những vụ cháy tại chung cư đến khả năng hấp thụ sản phẩm nhà ở này trên thị trường bất động sản Việt Nam từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận Kinh doanh Nhà ở, Savills TPHCM, cho rằng, “dư chấn xã hội từ những sự cố đáng tiếc xảy ra tại chung cư gần đây đã khiến người tiêu dùng dè dặt hơn với phân khúc này. Khách hàng bắt đầu cẩn trọng hơn khi chọn mua một căn hộ tại các dự án chung cư. Đây có thể là rào cản khiến thị trường căn hộ có vẻ chững lại”.

Người mùa nhà để ở sẽ cẩn trọng hơn với vấn đề an toàn của dự án (ảnh minh họa: KT)

Trong bối cảnh đó, theo phân tích của ông Duy, đây cũng là lúc để nhà đầu tư cam kết mạnh mẽ hơn về độ an toàn của sản phẩm, bên cạnh các yêu cầu về chất lượng chung. Ngoài ra, rào cản này cũng thúc đẩy khách hàng sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu, khảo sát dự án đồng thời đặt ra các vấn đề an toàn mà trước đây họ chưa từng hoặc rất ít đả động đến.

Với người đã xuống tiền mua, việc thanh toán có thể bị trì hoãn (giãn tiến độ) cho đến khi các thắc mắc về an toàn cháy nổ được giải đáp một cách thỏa đáng. Riêng những chung cư đã đưa vào hoạt động, cách vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tiếp tục trở thành tác nhân quan trọng trong việc giữ cư dân tiếp tục ở lại hay bán nhà đi nơi khác.

"Có thể nói, hành vi tiêu dùng của người mua nhà được dự đoán sẽ thay đổi mạnh mẽ sau những tai nạn hỏa hoạn vừa qua."- ông Duy nhận định.

Bên cạnh đó, người mua có thể chú ý đến việc xem xét các quy trình bàn giao căn hộ để hiểu rõ mức độ đầu tư của tài sản ngay từ đầu. Ngoài các hợp đồng mua bán, các phụ lục, bản vẽ hoàn công, việc kiểm tra các thiết bị, vật liệu, nội thất trong căn hộ so sánh xem có chính xác với nội dung ghi trong hợp đồng hay không cũng vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, bản thân khách hàng cũng có thể yêu cầu đại diện chủ đầu tư cung cấp các chứng từ xuất xứ, quy cách, bảo hành sản phẩm, hóa đơn hay hợp đồng cung cấp các thiết bị như vệ sinh, phòng tắm, bếp, điện lạnh, cửa chính và cửa sổ, ổ khóa, sàn, phòng ngủ, thông gió … để đối chiếu thực tế. Tùy thuộc vào các điều kiện bàn giao căn hộ (giao thô, giao hoàn thiện cơ bản, giao hoàn thiện đầy đủ…) mà người mua thực hiện các bước kiểm tra phù hợp.

Theo tư vấn của ông Duy, "nếu có bất cứ sự cố nào, người mua nhà cần ghi chú lại nhằm yêu cầu nhà thầu và chủ đầu tư khắc phục, đảm bảo căn hộ khi bàn giao phải hoàn chỉnh và an toàn trong quá trình vận hành. Đặc biệt, cũng cần ghi nhớ nếu chủ đầu tư chưa khắc phục xong những yêu cầu đó thì tuyệt đối không ký vào biên bản nhận nhà."

Lượng tiêu thụ có thể sẽ giảm

Theo đánh giá của CBRE, thị trường căn hộ rất sôi động trong Quý 1/2018 mặc dù có kỳ nghỉ Tết dài. Số lượng căn hộ mới mở bán tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ vẫn được duy trì ở mức cao, đặc biệt là ở các dự án mới. Tuy nhiên, có một vài sự điều chỉnh nhỏ về giá và một số lo ngại về các vấn đề an toàn chung cư mới nổi lên gần đây.

CBRE khảo sát cụ thể cho thấy, trong Quý 1/2018 thị trường TPHCM đón nhận thêm 9.503 căn hộ, tăng 11% theo quý và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. “Phân khúc trung cấp chiếm 71% tổng nguồn cung cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của thị trường để đáp ứng nhu cầu của người mua để ở và tạo nền tảng cho một sự phát triển bền vững và thực tế phân khúc trung cấp được ưa chuộng khi chiếm 65% số căn bán được”- bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao của CBRE đánh giá.

Tuy nhiên, giá bán trung bình tại thị trường sơ cấp trong Quý 1/2018 ghi nhận ở mức 1.515 USD/m2, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước do nguồn cung phân khúc trung cấp tăng.

Trong khi đó, tại thị trường Hà Nội, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, Tư vấn, Định giá và Quản lý tài sản của CBRE, cho biết: Tâm lý khả quan từ năm 2017 tiếp tục trong quý đầu tiên của năm 2018. Trong Quý 1/2018, có tổng cộng 8.800 căn hộ mở bán từ 39 dự án, giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, phân khúc trung cấp tiếp tục mở rộng, chiếm khoảng 755 nguồn cung mở bán mới. Doanh số bán hàng trong quý cũng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, “người mua nhà đang đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về an toàn của tòa nhà sau các vụ cháy chung cư tại TP. Hồ Chí Minh. Giá của các đợt mở bán sau cũng không có nhiều thay đổi so với các đợt mở bán trước đó và giá khởi điểm cạnh tranh cùng nhiều chương trình khuyến mại để thu hút sự chú ý của thị trường”- bà An cho hay.

Dự báo cho cả năm nay, CBRE nhận định doanh số bán hàng sẽ vẫn tập trung ở phân khúc trung cấp. Người mùa nhà để ở sẽ cẩn trọng hơn với vấn đề an toàn của dự án vì vậy sẽ làm giảm lượng tiêu thụ so với số dự báo đầu năm./.

