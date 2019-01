Điểm danh những loại hoa, cây ảnh độc đáo hút khách Tết Kỷ Hợi 2019

Đu đủ bonsai dáng đẹp, sai trĩu quả từ gốc đến ngọn, biểu tượng của sự đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần đang là món hàng được nhiều người săn đón dịp Tết Nguyên đán năm nay. Đu đủ mang hàm ý một cuộc sống đầy đủ, sung túc, chính vì vậy, nhiều người tìm mua cho được loại cây này để trưng trong nhà đầu năm mới. Mỗi chậu đu đủ bonsai đẹp có giá vài triệu đồng, thậm chí chậu đẹp có giá đến cả chục triệu đồng. Anh Vũ Đức Tiến ở xã Liên Nghĩa (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) cho biết vườn đu đủ bonsai mấy chục gốc của anh đã có khách đặt mua gần hết. Những gốc bưởi bonsai ở vựa cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) cũng đang đắt khách dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Anh Vũ Đức Mạnh, một chủ vườn bưởi ở xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang (Hưng Yên) cho biết, giá bưởi cảnh năm nay khá ổn định, không đắt hơn so với năm ngoái. Mỗi chậu có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy theo số "tuổi", dáng dấp và kích thước của cây. Giá cả rất phải chăng, tầm 2-6 triệu đồng, những gốc cam canh bonsai ở "vựa cây cảnh" Văn Giang đang được nhiều người đặt mua. Quả trên cây hoàn toàn là "đẻ" tự nhiên chứ không hề cắt ghép, chủ nhà vườn Mạnh Thủy ở Văn Giang cho hay. Chanh vàng tứ quý bonsai mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã chiếm được cảm tình của người dân khắp cả nước. Cây chanh vàng tứ quý đáp ứng kỳ vọng về sự may mắn của khách hàng vào dịp Tết. Đỗ quyên thế đang "gây sốt" thị trường Tết Nguyên đán năm nay nên dù giá vài triệu đồng/gốc nhưng nhiều người vẫn "săn lùng". Hoa đỗ quyên ngụ ý cho sự may mắn và sung túc, vì thế, dù đắt nhiều người vẫn muốn mua. Lan bonsai mini siêu đẹp "gây sốt" thị trường Tết năm nay. Loại lan nhập khẩu có tên mãn thiên hồng được nhiều người mua, giá tầm 1-3 triệu đồng/chậu tùy vào số lượng cành. Địa lan kiếm Trần Mộng có giá mỗi cành 1 triệu đồng, do đó, có những chậu giá vài ngàn đô (vài chục triệu đồng) nhưng nhiều "đại gia" vẫn mạnh tay mua về chơi Tết. Địa lan kiếm Trần Mộng là loài hoa vương giả, mùi thơm ngọt dịu, nở đẹp như ánh sao, hầu như nụ không bị rụng./.

