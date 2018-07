Điểm danh những ngân hàng lợi nhuận cao 6 tháng đầu năm 2018

Trong nửa đầu năm 2018, Vietcombank đã đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 55,2% kế hoạch cả năm. Với kết quả này, Vietcombank có thể tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng về lợi nhuận toàn ngành. (Ảnh: BBC.com). Tính đến 16/6/2018, tổng tài sản của Ngân hàng Nam Á đã đạt 91%, huy động vốn đạt 88%, lợi nhuận trước thuế 292 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch năm. Ngân hàng này tự tin năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng cao. (Ảnh: NLĐO) Ngân hàng OCB thì cho biết, nhờ tăng thu từ tín dụng, lãi tốt từ dịch vụ mà đặc biệt là khoản thu từ bảo hiểm, đã giúp ngân hàng lãi hơn 1.300 tỷ đồng trước thuế trong nửa đầu năm nay, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ 2017. Dựa trên tiềm lực sẵn có của ngân hàng, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc ngân hàng xác nhận rằng rất tự tin với kế hoạch 2.000 tỷ đã đề ra. (Ảnh: KT) Với Ngân hàng VIB, trong 6 tháng đầu năm nay ngân hàng đã lãi trước thuế hơn 1.150 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2017. Lãnh đạo VIB cho biết, cả năm nay có thể lãi trên 2.500 tỷ đồng, tức vượt 25% so với kế hoạch. (Ảnh: Thời báo Ngân hàng) 6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) báo lãi trước thuế 1.024 tỷ đồng, tăng 541 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II/2018, Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 512 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2018, TPBank có tổng tài sản trên 126.500 tỷ đồng. (Ảnh: Thoibao.today) Tính đến hết ngày 30/06/2018, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng MB và các công ty con đạt mức cao 3.800 tỷ đồng. Dư nợ 6 tháng đầu năm của MB đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. (Ảnh: CafeF)./.

Trong nửa đầu năm 2018, Vietcombank đã đạt lợi nhuận trước thuế hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và bằng 55,2% kế hoạch cả năm. Với kết quả này, Vietcombank có thể tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng về lợi nhuận toàn ngành. (Ảnh: BBC.com). Tính đến 16/6/2018, tổng tài sản của Ngân hàng Nam Á đã đạt 91%, huy động vốn đạt 88%, lợi nhuận trước thuế 292 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch năm. Ngân hàng này tự tin năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng cao. (Ảnh: NLĐO) Ngân hàng OCB thì cho biết, nhờ tăng thu từ tín dụng, lãi tốt từ dịch vụ mà đặc biệt là khoản thu từ bảo hiểm, đã giúp ngân hàng lãi hơn 1.300 tỷ đồng trước thuế trong nửa đầu năm nay, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ 2017. Dựa trên tiềm lực sẵn có của ngân hàng, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc ngân hàng xác nhận rằng rất tự tin với kế hoạch 2.000 tỷ đã đề ra. (Ảnh: KT) Với Ngân hàng VIB, trong 6 tháng đầu năm nay ngân hàng đã lãi trước thuế hơn 1.150 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2017. Lãnh đạo VIB cho biết, cả năm nay có thể lãi trên 2.500 tỷ đồng, tức vượt 25% so với kế hoạch. (Ảnh: Thời báo Ngân hàng) 6 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) báo lãi trước thuế 1.024 tỷ đồng, tăng 541 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quý II/2018, Ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 512 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6/2018, TPBank có tổng tài sản trên 126.500 tỷ đồng. (Ảnh: Thoibao.today) Tính đến hết ngày 30/06/2018, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng MB và các công ty con đạt mức cao 3.800 tỷ đồng. Dư nợ 6 tháng đầu năm của MB đạt 200.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2017. (Ảnh: CafeF)./.