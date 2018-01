Điểm danh những nhóm hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD năm 2017

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt gần 214 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016. Đóng góp quan trọng vào kết quả trên không thể không nhắc đến 5 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất, đạt trị giá từ 10 tỷ USD trở lên. (Ảnh minh họa: KT) Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục vững vàng ở vị trí dẫn đầu. (Ảnh minh họa: KT) Tổng trị giá kim ngạch dệt may cả năm ước đạt 45,09 tỷ USD, tăng tới 31,4% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Hàng dệt may đứng thứ hai với kim ngạch đạt 25,93 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Tuy nhiên vị trí thứ 2 của dệt may đang bị cạnh tranh khốc liệt. (Ảnh minh họa: KT) Nhiều khả năng dệt may sẽ sớm bị mất vị trí thứ 2 vào tay nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. (Ảnh minh họa: KT) Kết thúc 2017, nhóm hàng này đã chạm mốc 25,88 tỷ USD, tăng 36,5% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Hàng giày dép đứng thứ tư. (Ảnh minh họa: KT) Kim ngạch mặt hàng giày dép ước đạt 14,64 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Đứng thứ năm là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với trị giá kim ngạch ước tính đạt 12,79 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Như vậy, chỉ riêng 5 nhóm hàng lớn đã đóng góp tới 124,33 tỷ USD, tương đường gần 58,2% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước. (Ảnh minh họa: KT)

Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt gần 214 tỷ USD, tăng 21,1% so với năm 2016. Đóng góp quan trọng vào kết quả trên không thể không nhắc đến 5 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất, đạt trị giá từ 10 tỷ USD trở lên. (Ảnh minh họa: KT) Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện tiếp tục vững vàng ở vị trí dẫn đầu. (Ảnh minh họa: KT) Tổng trị giá kim ngạch dệt may cả năm ước đạt 45,09 tỷ USD, tăng tới 31,4% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Hàng dệt may đứng thứ hai với kim ngạch đạt 25,93 tỷ USD, tăng 8,8% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Tuy nhiên vị trí thứ 2 của dệt may đang bị cạnh tranh khốc liệt. (Ảnh minh họa: KT) Nhiều khả năng dệt may sẽ sớm bị mất vị trí thứ 2 vào tay nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. (Ảnh minh họa: KT) Kết thúc 2017, nhóm hàng này đã chạm mốc 25,88 tỷ USD, tăng 36,5% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Hàng giày dép đứng thứ tư. (Ảnh minh họa: KT) Kim ngạch mặt hàng giày dép ước đạt 14,64 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Đứng thứ năm là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng với trị giá kim ngạch ước tính đạt 12,79 tỷ USD, tăng 26,4% so với năm trước. (Ảnh minh họa: KT) Như vậy, chỉ riêng 5 nhóm hàng lớn đã đóng góp tới 124,33 tỷ USD, tương đường gần 58,2% tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu cả nước. (Ảnh minh họa: KT)