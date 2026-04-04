Điện Biên phát động trồng 12.000ha cà phê, mắc ca trên toàn tỉnh

Với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh, bền vững, tỉnh Điện Biên vừa đồng loạt ra quân trồng mới 12.000ha cà phê, mắc ca năm 2026. Lễ phát động điểm diễn ra sáng nay (3/4) tại xã Mường Ảng, tạo khí thế thi đua lan tỏa toàn tỉnh, huy động hàng chục nghìn lao động tham gia. Đây là hoạt động mở đầu cho đợt ra quân đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể hóa Nghị quyết số 11 của Tỉnh ủy về cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2026–2030.

Phong trào thi đua “Chiến sĩ đào hố giỏi - Hộ gia đình đào hố giỏi” và “Hộ gia đình chăm cây giỏi” được phát động rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành trồng 12.000ha cây trồng, trong đó có 5.930ha cà phê và hơn 6.000 ha mắc ca cả trồng xen và trồng thuần. Dự kiến 6.000 hộ dân tham gia, bình quân mỗi hộ trồng 1ha cà phê và 1ha mắc ca. Để triển khai kế hoạch, tỉnh đã huy động hơn 14 nghìn người tham gia, trong đó bao gồm lực lượng nhân dân, dân quân tự vệ và bộ đội hỗ trợ đặc biệt tại các địa bàn khó khăn.

Tỉnh Điện Biên cũng đặt mục tiêu hình thành các vùng sản xuất cà phê, mắc ca tập trung quy mô lớn, gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản. Đồng thời, phong trào thi đua “Chiến sĩ đào hố giỏi - Hộ gia đình đào hố giỏi” và “Hộ gia đình chăm cây giỏi” được phát động rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, việc phát triển cây cà phê, mắc ca không chỉ là nhiệm vụ kinh tế trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng nền nông nghiệp bền vững, tạo sinh kế ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân.

Do đó UBND tỉnh kêu gọi toàn thể người dân, cán bộ cùng phát huy tinh thần, thi đua lao động, tích cực sản xuất, phát triển kinh tế, chung sức thực hiện kế hoạch trồng cây cà phê với cây mắc ca, quyết tâm cao, tạo khí thế sôi nổi trong toàn tỉnh, góp phần tích cực hơn nữa hoàn thành và vượt mức nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, ông Cương nhấn mạnh.

Chương trình còn gắn với thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong sản xuất nông nghiệp.

Với khẩu hiệu hành động "Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ và sức mạnh đoàn kết quân - dân, quyết tâm đưa cà phê, mắc ca trở thành các sản phẩm chủ lực của tỉnh", tỉnh Điện Biên đang hướng tới một bước đột phá trong nông nghiệp. Theo kế hoạch, từ ngày 1-30.4, các địa phương trong tỉnh sẽ tổ chức ra quân đồng loạt đào hố trồng cây; hoàn thành trồng mới trước ngày 30.7/2026./.