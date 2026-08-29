Điều chỉnh cơ chế vốn để triển khai nhanh các dự án phục vụ APEC 2027

Điều chỉnh hỗ trợ vốn

Theo Quyết định số 1679/QĐ-TTg, Điều 4 của Quyết định số 948/QĐ-TTg được điều chỉnh chi tiết về nguồn vốn thực hiện. Cụ thể, Ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phần vốn ngân sách Nhà nước cho các dự án tại mục 1 phần I của Phụ lục kèm theo Quyết định (bao gồm dự án Đại lộ APEC phân đoạn sử dụng vốn đầu tư công). Trong khi đó, ngân sách địa phương tự cân đối 30% phần vốn còn lại, nhưng bảo đảm không thấp hơn vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án.

Các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang khẩn trương thực hiện. Ảnh: chinhphu.vn

Mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho từng dự án căn cứ tổng mức đầu tư tại quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc theo quyết định đầu tư, phê duyệt, điều chỉnh dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Bổ sung trách nhiệm rà soát và đề xuất vốn của địa phương

Về trách nhiệm quản lý, Quyết định số 1679/QĐ-TTg bổ sung khoản 7 vào Điều 5 của Quyết định số 948/QĐ-TTg. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án đầu tư đối với các dự án tại Phụ lục theo đúng quy định.

Địa phương phải bảo đảm đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền, tiến độ phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 và phù hợp với các nguyên tắc trong quan hệ đối ngoại, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời báo cáo cấp thẩm quyền về việc điều chỉnh và kết quả sau khi thực hiện.

Căn cứ các quyết định phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư và dự án đầu tư, trường hợp cần bổ sung vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo quy định tại Điều 4, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có văn bản đề xuất cụ thể, chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Cập nhật quy mô và cơ cấu danh mục dự án trọng điểm

Quyết định số 1679/QĐ-TTg cũng điều chỉnh, bổ sung nhiều nội dung quan trọng tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 948/QĐ-TTg. Cụ thể:

Bổ sung dự án mới: Bổ sung khoản 1.5 mục 1 phần I dự án Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới. Dự án có quy mô đầu tư gồm 2 trạm công suất 15.000 m3/ngày đêm, dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư là 800,0 tỷ đồng, thời gian thực hiện và hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2025 đến tháng 8/2027.

Điều chỉnh nguồn vốn: Điều chỉnh dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư của các dự án tái định cư tại số thứ tự (1) mục 2 phần I từ "Vốn tự cân đối của dự án" thành "Vốn ngân sách địa phương".

Bãi bỏ danh mục: Bãi bỏ số thứ tự (4) mục 3 phần II.

Mở rộng quy mô hạ tầng: Bổ sung nội dung quy mô đầu tư của dự án Sân bay tại số thứ tự (1) mục 1 phần II gồm: nâng cấp mở rộng nhà ga T1, công trình sản xuất suất ăn hàng không và các công trình phụ trợ khác trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Bổ sung các dự án đầu tư khác: Tại số thứ tự (1) và (2) mục 5 phần II, bổ sung nội dung quy mô đầu tư gồm các công trình công cộng, lưu trú, thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội khác trực tiếp phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Ngoài các nội dung được điều chỉnh, bổ sung nêu trên có hiệu lực từ ngày 28/8/2026, các nội dung khác của Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ giữ nguyên giá trị pháp lý và tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 28/8/2026.

Tuần lễ cấp cao APEC 2027 với chủ đề “Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường” được tổ chức tại Phú Quốc. Đây là sự kiện chính trị, ngoại giao đặc biệt quan trọng của quốc gia; Trung ương đã tin tưởng chọn Phú Quốc là nơi đăng cai tổ chức. Sự kiện này là cơ hội lớn để Phú Quốc bứt phá mạnh mẽ, phát triển xứng tầm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh và của đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.