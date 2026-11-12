Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn

Quyết định số 2184/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 10 tỷ USD/năm.

Cụ thể, vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2026: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 10 tỷ USD/năm; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa 27% so với dư nợ cuối năm 2025. Trước đó, theo Quyết định số 352/QĐ-TTg, hạn mức vay là khoảng 6.124 triệu USD/năm; tốc độ tăng dư nợ khoảng 19 - 20%.

Quyết định số 2184/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026).