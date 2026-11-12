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Điều chỉnh hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn

Thứ Năm, 09:52, 12/11/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 2184/QĐ-TTg ngày 11/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Quyết định số 2184/QĐ-TTg sửa đổi khoản 3 Điều 1 Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 27/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026.

Dieu chinh han muc vay thuong mai nuoc ngoai trung, dai han hinh anh 1
Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 10 tỷ USD/năm.

Cụ thể, vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2026: Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 10 tỷ USD/năm; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa 27% so với dư nợ cuối năm 2025. Trước đó, theo Quyết định số 352/QĐ-TTg, hạn mức vay là khoảng 6.124 triệu USD/năm; tốc độ tăng dư nợ khoảng 19 - 20%.

Quyết định số 2184/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026).

PV/VOV.VN
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