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Khoản vay nhỏ được nâng hạn mức lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8

Thứ Năm, 09:06, 02/07/2026
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VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 15/8, hạn mức đối với các khoản vay giá trị nhỏ tại tổ chức tín dụng sẽ được nâng lên tối đa 400 triệu đồng.

Theo Thông tư 29 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hạn mức cho vay giá trị nhỏ được nâng từ 100 triệu đồng lên tối đa 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng và 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân.

Các khoản vay thuộc diện này sẽ được áp dụng quy trình thẩm định giản lược, giúp rút ngắn thời gian và giảm chi phí tiếp cận vốn. Đối với các khoản nợ quá hạn, tổ chức tín dụng phải thu nợ gốc trước rồi mới thu lãi vay.

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Từ ngày 15/8, hạn mức đối với các khoản vay giá trị nhỏ tại tổ chức tín dụng sẽ được nâng lên tối đa 400 triệu đồng, kèm nhiều quy định mới nhằm tạo thuận lợi hơn cho người vay. (Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh điều chỉnh về hạn mức khoản vay nhỏ, Thông tư 29 của NHNN cũng bổ sung quy định về hoạt động cho vay trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, hoạt động cho vay thuộc phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được thực hiện theo đúng phương án đó.

Thông tư đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác. Theo quy định mới, khoản vay chưa được kéo dài thêm thời gian trả nợ gốc hoặc lãi của kỳ hạn đã thỏa thuận, đồng thời chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu.

PV/VOV.VN
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