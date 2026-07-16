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Điều chỉnh thời gian đầu tư hai tuyến cao tốc chiến lược qua Đắk Lắk trước 2030

Thứ Năm, 11:53, 16/07/2026
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VOV.VN -Theo Quyết định số 1088 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hai tuyến cao tốc chiến lược đi qua tỉnh Đắk Lắk đã được điều chỉnh tiến trình đầu tư, ưu tiên triển khai trước năm 2030. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới.

Thông tin tại buổi họp báo sáng nay (16/7), ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo Quyết định 1088 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/6/2026, tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa với tổng chiều dài hơn 260 km đã được điều chỉnh tiến độ đầu tư từ sau năm 2030 sang trước năm 2030. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 70.000 tỷ đồng.

Dieu chinh thoi gian dau tu hai tuyen cao toc chien luoc qua Dak lak truoc 2030 hinh anh 1
UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk và những nội dung liên quan đến điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia.

"Cũng theo Quyết định số 1088 của Bộ Xây dựng, tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk được điều chỉnh tiến trình đầu tư sang trước năm 2030. Theo quy hoạch, giai đoạn 1 dài khoảng 122 km, nối từ cảng Bãi Gốc (Phú Yên cũ) đến Buôn Hồ (Đắk Lắk); giai đoạn 2 tiếp tục kéo dài từ Buôn Hồ đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia" - ông Trương Công Thái cho biết, giai đoạn 1 dự kiến khởi công trong năm 2027.

Dieu chinh thoi gian dau tu hai tuyen cao toc chien luoc qua Dak lak truoc 2030 hinh anh 2
Tuyến kết nối Đắk Lắk - Phú Yên. Theo Quyết định 1088 của Bộ Xây dựng, giai đoạn 1 của tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk được điều chỉnh tiến trình đầu tư sang trước năm 2030, tạo động lực tăng cường liên kết giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia đã tạo thêm động lực để tỉnh thúc đẩy chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng chiến lược, mở rộng kết nối liên vùng và phát huy lợi thế sau sáp nhập

Dieu chinh thoi gian dau tu hai tuyen cao toc chien luoc qua Dak lak truoc 2030 hinh anh 3
Ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hai tuyến cao tốc chiến lược đi qua địa bàn tỉnh tại buổi họp báo

 “Đây là hai dự án có tính chất rất quan trọng, phục vụ cho việc đi lại, rút ngắn thời gian. Do đó hiện nay các cơ quan đang phối hợp thông tin cho các đơn vị để triển khai cảo sát lập đề xuất dự án này. Trong thời gian tới này sẽ được đẩy nhanh về công tác chuẩn bị.”  -  ông Trương Công Thái thông tin.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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