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Phải hoàn thành tuyến chính cao tốc La Sơn - Hòa Liên trong tháng 8/2026

Thứ Năm, 16:41, 09/07/2026
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VOV.VN - Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dẫn đầu đoàn công tác Bộ Xây dựng kiểm tra dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên (nối Huế- Đà Nẵng. Bộ trưởng yêu cầu, đến 15/8, dự án phải hoàn thành hết các hạng mục của tuyến chính như: Cầu, đường, hệ thống an toàn giao thông.

Hoàn thiện các hạng mục chính trước ngày 15/8

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, các nhà thầu cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường, đang lắp đặt hệ thống an toàn giao thông và dự kiến hoàn tất kẻ vạch, sơn đường trong khoảng 15 ngày tới.

Đối với các điểm sạt trượt do ảnh hưởng mưa bão năm 2025, Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh đang chỉ đạo tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ để triển khai các bước tiếp theo đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài.

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Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (trái) kiểm tra dự án mở rộng cao tốc La Sơn- Hòa Liên

Theo đó, điều chỉnh nút giao Khe Tre (gồm hai nhánh N1 và N2) theo hướng dịch chuyển nhánh N1 về vị trí gần Km 14+960 để đảm bảo ổn định công trình, thuận tiện cho việc lưu thông kết nối với hạ tầng giao thông trong khu vực, phù hợp quy mô của  đường tỉnh 14B hiện trạng (giữ nguyên vị trí nhánh N2).

Đối với điểm sạt trượt đoạn Km 50+700 - Km 50+800, sẽ điều chỉnh dịch tim tuyến sang phía taluy âm khoảng 5m và thiết kế cầu cạn. Hai vị trí sạt trượt ta luy dương (Km 41+450 - Km 41+550; Km 42+030 - Km 42+800) được thiết kế xử lý đào tạo thềm chờ, bạt mái taluy, kết hợp tường chắn rọ đá; bố trí rãnh đỉnh, rãnh cơ, bậc nước để thu nước trên mái taluy.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh ghi nhận nỗ lực triển khai dự án,  đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án giai đoạn cao điểm. 

Bộ trưởng Trần Hồng Minh ấn định, đến 15/8, dự án phải hoàn thành hết các hạng mục của tuyến chính như: Cầu, đường, hệ thống an toàn giao thông... Các hạng mục còn lại như công tác thu phí, trạm dừng nghỉ hoàn thành trước ngày 30/11.

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Dự án mở rộng cao tốc La Sơn- Hòa Liên đã hoàn thành 95% giá trị hợp đồng

Tránh để sạt lở tái diễn

Đối với việc xử lý sạt trượt trên tuyến, ông Trần Hồng Minh lưu ý trong quá trình triển khai phải đảm bảo việc thoát nước tránh để sạt lở tái diễn. Đồng thời các đơn vị chức năng nghiên cứu các giải pháp thi công phù hợp, như thay vì đan ô vuông bê tông gây nặng mái taluy, nên đan lưới phun vữa, đóng cọc neo...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh làm việc với các đơn vị liên quan để triển khai quyết liệt các trạm dừng nghỉ trên tuyến. Đồng thời, kiểm tra xem vừa qua tại các tuyến cao tốc khác đơn vị nào làm thu phí tốt nhất, có văn bản gửi Bộ để xin chỉ định thầu.

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Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành tuyến chính vào giữa tháng 8/2026

Theo báo cáo của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, lũy kế sản lượng đến nay là 2.417/2.544 tỷ đồng, đạt khoảng 95,02% giá trị hợp đồng, chậm 3,48% so với kế hoạch.

Đến nay, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa mặt cầu tại 42/50 cầu; hoàn thành toàn bộ kết cấu phần dưới và phần trên của 50/50 cầu, trong đó 18 cầu đủ điều kiện thông xe.

PV/VOV-Miền Trung
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