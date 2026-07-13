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Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

Thứ Hai, 16:47, 13/07/2026
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VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được định vị là trục động lực xương sống dẫn dắt kinh tế biển toàn tỉnh sau khi địa phương hoàn thành hợp nhất địa giới hành chính.

Theo sở Tài chính Cà Mau, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác lập mô hình tổ chức không gian phát triển mới: “1 trục động lực - 2 trung tâm - 3 cực tăng trưởng - 4 vùng - 5 hành lang”, trong đó trục cao tốc Bắc - Nam đoạn Cà Mau - Đất Mũi dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe kết nối trực tiếp đến cụm cảng Hòn Khoai sẽ là “chìa khóa” kích hoạt không gian kinh tế biển.

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Đoạn cao tốc về xã Đất Mũi đang được khẩn trương thi công

Hành lang kinh tế này hướng tới khai thác quỹ đất sạch hai bên để xây dựng hệ sinh thái đa chức năng và hướng toàn bộ luồng hàng hóa về phía biển qua xã Đất Mũi với 3 chiến lược: tích hợp hạ tầng logistics và công nghiệp, phát triển đô thị theo mô hình TOD và chiến lược hướng biển.

Đặc biệt, tại xã Đất Mũi, dự án kè lấn biển có kiểm soát dài khoảng 35km sẽ tạo ra từ 800 - 1.000 ha quỹ đất sạch hướng biển, quy hoạch đồng bộ 215 ha cho dịch vụ hậu cần cảng mở rộng, 120 - 240ha cho logistics vệ tinh, 100ha cho Khu công nghiệp lấn biển chuyên sửa chữa, đóng tàu, cơ khí hàng hải và 195 ha dành cho khu đô thị du lịch sinh thái, tạo hậu cứ tiếp nhận hàng hóa ra tuyến hàng hải quốc tế Vịnh Thái Lan - Biển Đông.

Không gian hướng biển sẽ gắn liền với siêu cảng nước sâu Hòn Khoai đang được đầu tư có tổng vốn 24.000 tỷ đồng, giai đoạn 2 (2027 - 2030) có năng lực tiếp nhận tàu tải trọng 150.000 - 200.000 DWT, tầm nhìn đạt 250.000 DWT, công suất bốc dỡ 8 - 12 triệu tấn/năm và hướng tới 20 triệu tấn/năm vào năm 2045, kết nối liên hoàn với khu hậu cứ bờ Khai Long - Đất Mũi quy mô 1.000 ha có vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

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Khu vực thi công cảng nước sâu Hòn Khoai

Ngoài ra, hạ tầng năng lượng tái tạo và lưới điện vượt biển trị giá 41.250 tỷ đồng gồm chuỗi nhà máy điện gió Khai Long giai đoạn 1, 2, 3 công suất 100 MW/giai đoạn và đường dây 110kV vượt biển dài 20km kết hợp Trạm biến áp 110kV (40 MVA) trị giá 1.250 tỷ đồng sẽ đảm bảo nguồn điện cho cảng biển và quốc phòng.

Nhằm hiện thực hóa quy hoạch, Cà Mau áp dụng giải pháp lấy đầu tư công làm vốn mồi, ưu tiên nguồn vốn ngân sách hoàn thiện các trục đối ngoại chiến lược như cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ven biển, đường kết nối Khu kinh tế Năm Căn - Hòn Khoai và hạ tầng chống thiên tai, từ đó tạo sức hút tự nhiên để kêu gọi xã hội hóa hoàn toàn qua hình thức PPP đối với toàn bộ hạ tầng sản xuất, thương mại, năng lượng và đô thị dịch vụ, hướng tới thu hút các tập đoàn tài chính dài hạn và nguồn vốn FDI.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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