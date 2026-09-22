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DN Việt Nam - Liên bang Nga kết nối giao thương, mở rộng hợp tác thương mại

Thứ Ba, 16:43, 22/09/2026
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VOV.VN - Hơn 100 doanh nghiệp (DN) Việt Nam và 29 doanh nghiệp đến từ Liên bang Nga đã tham gia Chương trình kết nối giao thương DN (B2B) Việt Nam - Liên bang Nga, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, hóa chất, phân bón, cơ khí chế tạo, công nghệ thông tin, logistics...

Tạo thêm động lực cho hợp tác thương mại Việt Nam - Nga

Phát biểu tại phiên khai mạc ngày 21/9, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga những năm gần đây tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữ vai trò quan trọng.

dn viet nam - lien bang nga ket noi giao thuong, mo rong hop tac thuong mai hinh anh 1

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. Việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu được triển khai đã tạo thêm khuôn khổ thuận lợi cho hoạt động thương mại, góp phần giảm các rào cản thuế quan và tạo điều kiện để hàng hóa, dịch vụ của hai bên tiếp cận thị trường của nhau.

Trong bối cảnh nhu cầu đa dạng hóa thị trường và tìm kiếm đối tác mới ngày càng gia tăng, các chương trình kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga được kỳ vọng góp phần thúc đẩy trao đổi thông tin thị trường, tăng cường hiểu biết về nhu cầu của đối tác và mở rộng các cơ hội hợp tác kinh doanh.

dn viet nam - lien bang nga ket noi giao thuong, mo rong hop tac thuong mai hinh anh 2

Hướng tới những thỏa thuận hợp tác cụ thể

Không chỉ dừng ở hoạt động tìm kiếm đối tác, chương trình hướng tới thúc đẩy các cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp hai nước, trong đó có xuất nhập khẩu hàng hóa, hợp tác sản xuất, gia công, nội địa hóa sản xuất, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ thống phân phối tại thị trường của nhau.

Việc doanh nghiệp hai bên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp được kỳ vọng giúp rút ngắn quá trình tìm hiểu đối tác, đồng thời tạo nền tảng để tiếp tục trao đổi sau chương trình và tiến tới các thỏa thuận thương mại cụ thể.

dn viet nam - lien bang nga ket noi giao thuong, mo rong hop tac thuong mai hinh anh 3

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ khẳng định, Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga thông qua các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm và các hoạt động kết nối giao thương trong thời gian tới.

Với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực, Chương trình Kết nối Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga được xem là một hoạt động thiết thực nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương.

Ánh Phương/VOV.VN
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