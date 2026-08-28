Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho TP.HCM

Người mua quốc tế lấp kín lịch hẹn

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 20 năm 2026 (ITE HCMC 2026) đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu cùng hơn 260 người mua quốc tế đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các đối tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ lữ hành, công nghệ, du lịch cao cấp đến MICE và du lịch doanh nghiệp. Sự đa dạng này mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những phân khúc khách mới.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu

Ngay sau lễ khai mạc, nhiều gian hàng liên tục đón người mua (buyer) đến trao đổi về sản phẩm, thị trường và khả năng hợp tác. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách thương mại đến gian hàng ngay từ ngày đầu cho thấy hội chợ đã tiếp cận đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Đơn vị này đang tìm kiếm đối tác đưa khách từ Australia, Mỹ và các thị trường nói tiếng Anh đến Việt Nam.

“Hội chợ năm nay dành cho khách thương mại. Trong hai ngày đầu tiên, lượng khách đến với chúng tôi rất đông. Điều đó cho thấy hội chợ được tổ chức đúng trọng điểm của các doanh nghiệp du lịch. Chúng tôi đến đây để tìm kiếm đối tác giao thương và có thêm nhiều khách hàng. Với công ty, sự kiện này chủ yếu là dịp tìm kiếm khách inbound – khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Hiện nay, chúng tôi tập trung vào thị trường Australia, Mỹ và các thị trường nói tiếng Anh”, ông Tú cho biết.

Du lịch Hà Nội và nhiều địa phương của Việt Nam được nhiều đối tác quốc tế quan tâm

Tại một gian hàng doanh nghiệp lữ hành, hơn 50 cuộc hẹn được sắp xếp trong một ngày. Ông Lê Phong Trần, Giám đốc Phòng Inbound doanh nghiệp lữ hành này cho biết, bên cạnh thị trường truyền thống Ba Lan, UAE là thị trường doanh nghiệp hướng đến trong kỳ hội chợ lần này.

“Ngay trong ngày đầu, chúng tôi đã ghi nhận những tín hiệu rất tích cực so với những lần Hội chợ trước. Tôi đánh giá chất lượng các buyer năm nay tốt hơn, phải nói là rất chất lượng. Chúng tôi đang hướng đến dòng khách cao cấp từ UAE. Dù biết rằng đây là thị trường khó tính, nhưng chúng tôi tin rằng TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đều có hạ tầng, sản phẩm đủ tốt, có thể đáp ứng. Vì thế không có lý do gì không dấn thân vào thị trường đó để phát triển”, ông Trần nói.

Cuộc hẹn thương mại tại gian hàng Lào

Ông Lê Phong Trần cho biết thêm, khách UAE có mức chi tiêu cao, có thể gấp đôi khách du lịch thông thường, nhưng yêu cầu dịch vụ cũng khắt khe hơn. Ngoài khách sạn năm sao và nhà hàng đạt chứng nhận Halal, có đối tác còn đề nghị bố trí tài xế nữ phục vụ nhóm khách nữ đi mua sắm.

Việt Nam - điểm đến đang nổi tại Trung Đông

Ông Anish Ahuja, Tổng giám đốc Lufthansa City Center, Trans-Arabian tại Dubai nhận định, Việt Nam đang nổi lên trong lựa chọn của du khách Trung Đông. Các chuyến bay hằng ngày từ Dubai đến Hà Nội và TP.HCM tạo thuận lợi để khai thác khách lẻ, gia đình và các đoàn MICE.

Ông đánh giá TP.HCM có lợi thế về nhịp sống, con người và ẩm thực; đồng thời có khả năng phát triển những sản phẩm kết hợp văn hóa, ẩm thực, du thuyền đường sông, du lịch cưới, golf, hội nghị, du lịch y tế và chăm sóc sắc đẹp.

Gian hàng của Khu du lịch sinh thái cổng trời Đông Giang (Đà Nẵng)

“Việt Nam là điểm đến đang nổi lên sau Thái Lan và nhu cầu từ Trung Đông hiện rất lớn. Nhờ có các chuyến bay hằng ngày, chúng tôi có thể đưa khách lẻ và các gia đình đến Việt Nam vào mùa hè. Họ thích trải nghiệm mùa mưa. Vào mùa thấp điểm, chúng tôi khai thác các gói du lịch golf, du lịch đám cưới và đưa khách đến Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau. Các chương trình du lịch Việt Nam có thể được xây dựng dựa trên ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm ăn uống. Riêng TP.HCM cũng có rất nhiều sản phẩm để giới thiệu. Tôi rất hào hứng trước những cơ hội hợp tác với Thành phố”, ông Anish Ahuja chia sẻ.

Gian hàng ngành du lịch của Butan và Campuchia cũng liên tục có những cuộc hẹn thương mại

Theo các doanh nghiệp, sự mở rộng không gian phát triển của TP.HCM tạo điều kiện hình thành những hành trình kết hợp hội nghị, nghỉ dưỡng biển, mua sắm và khám phá văn hóa. Tuy nhiên, để tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Đông, doanh nghiệp phải nâng cấp dịch vụ và đáp ứng các yêu cầu riêng về ẩm thực, lưu trú và nhân sự phục vụ.

Ông Lê Phong Trần cho rằng không gian phát triển mới còn giúp doanh nghiệp xây dựng sản phẩm liên vùng thay vì chỉ khai thác khu vực trung tâm.

Theo các doanh nghiệp, hiệu quả của hơn 21.000 cuộc hẹn sẽ không chỉ được đo bằng số đối tác tham dự, mà bằng lượng hợp đồng được ký kết và số đoàn khách thực tế đến Việt Nam sau hội chợ.

Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM 2026 (ITE HCMC 2026) diễn ra từ ngày 27 đến 29/8, quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu; hơn 260 người mua quốc tế đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 34 tỉnh, thành phố trong nước. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương B2B dự kiến được tổ chức, tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Các đối tác quốc tế hoạt động trong nhiều lĩnh vực như lữ hành, công nghệ du lịch, du lịch cao cấp, MICE và du lịch doanh nghiệp.