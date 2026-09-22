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Doanh nghiệp có thể khởi kiện Sở Xây dựng nếu chậm trả lời hồ sơ dự án sau 15 ngày

Thứ Ba, 11:17, 22/09/2026
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VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1649/QĐ-BXD sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Theo đó, quy trình xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh được chuẩn hóa với thời hạn giải quyết tối đa 15 ngày và hoàn toàn không thu lệ phí.

Ngày 18/9/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1649/QĐ-BXD về thủ tục hành chính cho nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

Nội dung trọng tâm là điều chỉnh thủ tục "Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua" (Mã TTHC: 1.012905). Theo quy định mới, trước khi thực hiện ký hợp đồng bán hoặc cho thuê mua, chủ đầu tư dự án bắt buộc phải gửi 1 bộ hồ sơ thông báo đến Sở Xây dựng nơi có dự án. Doanh nghiệp có thể linh hoạt nộp hồ sơ qua ba hình thức: nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến.

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Thành phần hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản thông báo của chủ đầu tư kèm bảng danh sách thông tin nhà ở; giấy tờ về quyền sử dụng đất; giấy phép xây dựng (hoặc thông báo khởi công và hồ sơ thiết kế); cùng biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án. Đáng chú ý, đối với dự án nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở, hồ sơ bắt buộc phải có biên bản nghiệm thu hoàn thành thi công phần móng.

Đặc biệt, Quyết định của Bộ Xây dựng nêu rõ, trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhà ở hình thành trong tương lai, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra điều kiện dự án và trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư. Trường hợp không đủ điều kiện, cơ quan quản lý phải nêu rõ lý do. Nếu cơ quan chuyên môn chậm trễ không trả lời đúng thời hạn, doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Ánh Phương/VOV.VN
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