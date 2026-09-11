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Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Thứ Sáu, 13:09, 11/09/2026
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VOV.VN - Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố và công bố không đúng thời hạn nhiều thông tin liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (địa chỉ: số 235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo quyết định, Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) bị phạt tiền 92.500.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

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Vi phạm công bố thông tin trái phiếu, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bị phạt 92,5 triệu đồng. (Ảnh minh họa: KT)

Cụ thể, HBC không công bố trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với một số tài liệu, gồm: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi bán niên 2024; Báo cáo tài chính bán niên 2024; Báo cáo tình hình thực hiện cam kết bán niên 2024; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Diệp Diệp/VOV.VN
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