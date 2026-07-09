Bộ Xây dựng “siết” công bố giá vật liệu, yêu cầu bám sát thị trường

Theo Bộ Xây dựng, dù phần lớn địa phương đã thực hiện công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, nhưng vẫn tồn tại tình trạng “trễ nhịp”. Đáng chú ý, có nơi mới công bố chỉ số giá đến quý IV/2025. Không chỉ chậm, giá một số vật liệu như cát, đá còn bị đánh giá là chưa phản ánh đúng diễn biến thị trường.

Trong bối cảnh đầu tư công đang được thúc đẩy mạnh, việc công bố giá không kịp thời và thiếu chính xác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và hiệu quả các dự án trọng điểm.

Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát giá các vật liệu chủ chốt như thép, xi măng, cát, đá, nhựa đường; đồng thời xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, thao túng giá. Mục tiêu là đưa mặt bằng giá công bố “tiệm cận thực tế”, thay vì mang tính tham chiếu hình thức.

Một yếu tố đáng chú ý là giá nhiên liệu, đặc biệt dầu diesel, đã giảm trong tháng 6/2026. Theo Bộ Xây dựng, đây là cơ sở để các địa phương rà soát lại mặt bằng giá vật liệu, tránh tình trạng “neo giá cao”.

Cơ quan này cũng yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ quy định mới về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 206/2026 và các Thông tư 36, 37 có hiệu lực từ 1/7/2026. Việc khảo sát, thu thập và công bố giá vật liệu, chỉ số giá xây dựng phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư công đang cần được giải ngân nhanh để hỗ trợ tăng trưởng, yêu cầu “làm đúng, làm đủ và làm kịp” về giá vật liệu được xem là mắt xích quan trọng để tránh đội vốn và giữ ổn định mặt bằng giá.