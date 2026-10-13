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Doanh nghiệp coi trọng công nghệ đóng gói bao bì cho sản phẩm xuất khẩu

Thứ Ba, 17:22, 13/10/2026
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VOV.VN - ProPak Hanoi 2026 là điểm hẹn quan trọng để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác chiến lược, mở rộng thị trường và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến, đóng gói bao bì tại Việt Nam.


Như tin đã đưa, từ ngày 13 - 15/10, triển lãm quốc tế về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì (ProPak Hanoi 2026) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trên tổng diện tích 10.000m², quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện hứa hẹn chào đón hơn 8.000 khách thăm quan thương mại trong nước và quốc tế, bao gồm các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, thành viên ban giám đốc và nhiều cấp cao khác đến giao lưu, tìm kiếm cơ hội thương mại và cập nhật thông tin mới nhất về xu hướng ngành chế biến và đóng gói bao bì.

Triển lãm ProPak Hanoi 2026 đã và đang đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành bao bì Việt Nam. Đây không chỉ là nơi hội tụ những công nghệ tiên tiến và giải pháp đột phá, còn mở ra cơ hội giao thương chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đón đầu xu hướng thị trường và mở rộng vị thế trên trường quốc tế.

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Triển lãm quốc tế ProPak Hanoi 2026 về công nghệ xử lý và chế biến, đóng gói bao bì diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 13 - 15/10

Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, động lực đầu tư vào công nghệ, thiết bị và nâng cấp năng lực sản xuất đang ngày càng rõ nét, việc tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới, đánh giá giải pháp phù hợp và kết nối với các nhà cung cấp ngay tại khu vực phía Bắc trở nên đặc biệt cần thiết.

Từ bối cảnh hiện hữu, ProPak Hanoi 2026, hình thành nền tảng chuyên ngành dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, đóng gói và các ngành công nghiệp liên quan. Sự kiện không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ của thị trường, còn góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, chuẩn hóa quy trình và củng cố năng lực cạnh tranh trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Chính vì thế, ProPak Hanoi 2026 không chỉ là nơi giới thiệu máy móc, thiết bị và giải pháp mới, còn là nền tảng để doanh nghiệp trực tiếp đánh giá, đối chiếu và lựa chọn công nghệ dựa trên các tiêu chí về hiệu suất, độ ổn định vận hành và tổng chi phí sở hữu. Qua đó, doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp, hạn chế rủi ro và từng bước nâng cấp năng lực sản xuất một cách thực chất, bền vững.

ProPak Hanoi 2026 trưng bày những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực bao bì, chế biến thực phẩm, công nghệ đồ uống, nguyên vật liệu, dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng lạnh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cập nhật xu hướng, mở rộng quan hệ hợp tác và tìm kiếm giải pháp tối ưu nâng cao hiệu suất sản xuất.

Hệ sinh thái xúc tiến toàn diện cho ngành chế biến, đóng gói bao bì

Tiếp nối gần 2 thập kỷ tổ chức, ProPak Hanoi 2026 khẳng định vị thế là triển lãm hàng đầu trong ngành, thu hút hàng chục nghìn khách tham quan chuyên ngành mỗi năm. Năm nay, sự kiện dự kiến chào đón hơn 4.000 khách tham quan, bao gồm các chủ doanh nghiệp, ban quản trị, chuyên gia đầu ngành và các chuyên viên cấp cao, những người có vai trò quyết định trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài việc khám phá các giải pháp sản xuất tiên tiến, khách tham quan còn có cơ hội tham gia chuỗi hội thảo chuyên đề, trực tiếp trao đổi với các chuyên gia quốc tế về những thay đổi mới nhất trong quy định ngành, xu hướng phát triển bền vững và đổi mới công nghệ.

Không chỉ là không gian trưng bày công nghệ, ProPak Hanoi 2026 còn được thiết kế như một “nền tảng cập nhật tri thức” cho ngành đóng gói, bao bì thông qua chuỗi hội thảo thảo chuyên đề, tập trung thẳng vào các bài toán giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, như cập nhật xu hướng công nghệ về đổi mới bao bì, công nghệ tiên tiến trong sản xuất thuốc vô trùng và pha chế thuốc có hoạt tính cao, công nghệ thông minh và bền vững cho ngành thực phẩm Việt Nam, các yêu cầu mới về EPR, quy định xuất khẩu PPWR, cùng các chủ đề giúp “tạo lợi thế” cạnh tranh cho doanh nghiệp.

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Nhiều công nghệ mới tạo thuận lợi cho quy trình đóng gói bao bì sản phẩm

Không dừng ở việc “nghe để biết”, ProPak Hanoi 2026 đặt trọng tâm vào “học để làm được’”, giúp doanh nghiệp chuyển hóa kiến thức thành năng lực triển khai - từ hiểu đúng tiêu chuẩn, chọn đúng vật liệu, thiết kế đúng trải nghiệm sử dụng đến tối ưu hiệu quả sản xuất và chi phí.

Ngoài ra, trong khuôn khổ ProPak Hanoi 2026, Hanoi Packaging Forum tạo thêm không gian để doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực bao bì cùng trao đổi về những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất và kinh doanh. Người tham dự chương trình cũng có cơ hội nhận chứng nhận CPP, qua đó gia tăng giá trị chuyên môn bên cạnh việc cập nhật kiến thức và xu hướng mới của ngành.

Với cấu trúc kết hợp giữa tri thức - công nghệ - kết nối, ProPak Hanoi 2026 không chỉ là một triển lãm thương mại quốc tế, còn là hệ sinh thái xúc tiến toàn diện cho ngành chế biến, đóng gói vừa cập nhật chuẩn mực thị trường, có cơ hội trải nghiệm giải pháp tiên tiến, thiết lập quan hệ hợp tác để nâng năng lực cạnh tranh, trong giai đoạn tăng trưởng mới của ngành đóng gói, bao bì Việt Nam - chìa khóa cho sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận và tạo lập thương hiệu bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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