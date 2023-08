Doanh nghiệp khẩn trương hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố thiết bị giám sát hành trình

Liên quan đến một số tàu cá của ngư dân tỉnh Bến Tre có thiết bị giám sát hành trình không hoạt động mà VOV đã phản ánh; sau cuộc họp với các ngành chức năng, đơn vụ cung cấp thiết bị này là Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh (BA GPS) đã và đang tích cực đến địa phương này hỗ trợ khắc phục miễn phí cho ngư dân sớm ổn định công việc đánh bắt hải sản.

Theo đó, từ ngày 1-15/8, công ty Bình Anh cử nhân viên kỹ thuật đến Cảng cá Ba Tri, tỉnh Bến Tre và tỉnh Cà Mau để giúp các tàu cá khắc phục lỗi kỹ thuật của thiết bị giám sát hành trình. Phía công ty sẽ thay mới hoặc bổ sung niêm chì cho các thiết bị VMS khi bị sự cố.

Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, trong 777 thiết bị công ty Bình Anh lắp đặt cho tàu cá của ngư dân địa phương chỉ còn 5% thiết bị mất tín hiệu do nhiều nguyên nhân

Ông Thượng Công Phương, ngư dân tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri cho biết, gia đình ông có 7 tàu cá; trong đó có một tàu có thiết bị giám sát hành trình mất tín hiệu. Hiện công ty Bình Anh đã cử nhân viên đến sửa chữa để tiếp tục ra khơi.

Theo ông Phương: "Bây giờ công ty đang khắc phục, có nhân viên của chi nhánh qua coi sửa, thấy chắc cũng ổn, thanh thủ trong ngày này xong để chạy, đợt này sửa không có mất tiền. Máy này từ trước giờ khi trời không có nắng, bình điện bị yếu nên mất tín hiệu, khi sạt bình đầy đủ thì nó có tín hiệu lại. Hôm trước thấy cũng ổn không đến nỗi nào, lỗi thì không biết do ai nữa".

Công ty Bình Anh cử nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ ngư dân khắc phục thiết bị giám sát hành trình bị mất tín hiệu

Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre, trong 777 thiết bị công ty Bình Anh lắp đặt cho tàu cá của ngư dân địa phương thì có 82 % thiết bị hoạt động bình thường; 12% thiết bị chưa có tín hiệu do chủ tàu chưa đóng phí vệ tinh nhà cung cấp nước ngoài (Iridium), chỉ còn 5% thiết bị mất tín hiệu do nhiều nguyên nhân: Do chủ tàu tháo bình ăc quy khi vào bờ neo đậu, tàu đang sửa chữa, lỗi khác của thiết bị ... Đơn vị cung cấp thiệt bị đã có trách nhiệm, chia sẻ khẩn trương, hỗ trợ sớm giúp ngư dân trở lại biển khơi. Ô

Ông Nguyễn Văn Buội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre cho biết thêm: "Công ty đang khắc phục khá nhanh, ngày cào cũng có cử nhân viên 24/24 ở cảng cá Ba Tri rồi còn thông báo cho tàu tại Cà Mau vô bờ là khắc phục toàn bộ.

Vừa rồi khi làm việc, tôi có yêu cầu công ty: Một là đối với 93 chủ tàu có lắp thiết bị giám sát hành trình mà chưa đóng phí thì phải đóng phí để kích hoạt; còn 43 tàu thiết bị mất tín hiệu do khách quan thì nhân viên công ty Bình Anh phải khắc phục từ nay đến ngày 15/8. Mình phải hỗ trợ ngư dân, cái nào lỗi của ngư dân thì phải nói, khuyến cáo cho ngư dân biết, còn lỗi phía công ty thì phải khắc phục miễn phí, không thu tiền".

Kỹ thuật viên đang khẩn trương làm việc trên tàu

Nhằm chia sẻ, đồng hành cùng ngư dân bám biển, tránh vi phạm IUU, năm ngoái, công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh (BA GPS) cũng đã có nghĩa cử cao đẹp, thực hiện kiểm tra, bảo trì miễn cho hơn 700 thiết bị giám sát hành trình tàu cá tại 13 địa phương ven biển trong cả nước. Riêng tại tỉnh Bến Tre, công ty đã bảo trì, bảo dưỡng miễn phí cho 228 tàu cá thuận lợi, nhanh chóng cho bà con ngư dân.

Để thuận tiện cho ngư dân trong quá trình sử dụng thiết bị giám sát hành trình, công ty Bình Anh luôn có bảng hướng dẫn chi tiết và liên hệ trực tiếp với ngư dân để hướng dẫn xử lý sự cố tại tàu khi thiết bị có sự cố mà tàu cá chưa kịp về đất liền.

Đoàn tàu đánh cá của ngư dân Bến Tre sẵn sàng ra khơi, bám biển

Riêng tổng đài hỗ trợ của công ty luôn có đội ngũ kỹ thuật trực 24/24 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết) để tiếp nhận thông tin từ khách hàng. Sau khoảng 8 giờ nhận được thông tin, công ty sẽ cử nhân viên kỹ thuật đến hỗ trợ ngư dân sớm khắc phục các sự cố của thiết bị giám sát hành trình.