Doanh nghiệp mới giảm gần 30%, vốn đăng ký bình quân tăng gấp đôi

Theo Cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có gần 12.600 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 254.800 tỷ đồng và gần 66.300 lao động đăng ký. So với cùng kỳ năm trước, vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 47,7%, nhưng số doanh nghiệp giảm 29,9% và số lao động giảm 29,2%. Đáng chú ý, vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 33,3% so với tháng trước và tăng 110,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 11.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4% so với tháng trước nhưng giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức đáng chú ý. Trong tháng 10, có 4.726 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 28,7% so với tháng trước nhưng giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2025. Có 8.032 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 14,3% nhưng tăng 18,6%; có 7.513 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 5,1% nhưng tăng 65,6%.

Hơn 243.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động

Tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 2.138,8 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 799.400 lao động. So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 0,4%, số lao động giảm 17,4%, trong khi vốn đăng ký tăng 34,3%.

Gần 206.400 doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường sau 8 tháng VOV.VN - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 8 tháng năm 2026, cả nước có gần 138.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,7%, với tổng vốn đăng ký gần 1,71 triệu tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2026 đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2026 đạt gần 5,8 triệu tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong 10 tháng, cả nước có gần 81.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong mười tháng năm 2026 lên hơn 243.600 doanh nghiệp, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân mỗi tháng có 24.400 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Xét theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 1.697 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng có gần 40.000 doanh nghiệp, tăng 9,1%; trong khi khu vực dịch vụ có gần 120.600 doanh nghiệp, giảm 3,4%.

Về tình hình doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong 10 tháng năm 2026, cả nước có gần 92.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là hơn 33.700, giảm 42,3%; trong khi gần 56.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8%. Bình quân một tháng có 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.