English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Tài chính yêu cầu xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày làm việc

Thứ Hai, 16:05, 12/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Đáng chú ý, sau 2 ngày làm việc không nhận được phản hồi của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh vẫn thực hiện chuyển trạng thái doanh nghiệp sang “Đã giải thể” theo quy định.

Hôm nay (12/10), Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp. Theo đó, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký giải thể, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Cụ thể, khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin đến cơ quan thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

bo tai chinh yeu cau xu ly ho so giai the doanh nghiep trong 1-2 ngay lam viec hinh anh 1
Bộ Tài chính yêu cầu xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp trong 1-2 ngày làm việc (Ảnh minh họa: KT)

Trường hợp nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đã giải thể” trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Đáng chú ý, nếu sau 2 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh gửi thông tin mà không nhận được phản hồi của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”.

Việc cập nhật tình trạng này phải được thực hiện trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời hạn để cơ quan thuế phản hồi.

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, sau 180 ngày kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được nghị quyết, quyết định giải thể hoặc thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể và không có ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan thuế hoặc tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn trên.

Quy định tương tự cũng được áp dụng để chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sang “Đã chấm dứt hoạt động”.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động phối hợp, trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp khi xảy ra sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời. Trong trường hợp này, cơ quan thuế phải phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, còn cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ theo thời hạn quy định.

Cẩm Tú/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?
Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

Mã số thuế trạng thái 03: Vì sao doanh nghiệp chưa thể coi là đã giải thể?

VOV.VN - Mã số thuế ở trạng thái 03 chưa đồng nghĩa người nộp thuế đã hoàn tất thủ tục giải thể. Để tránh hồ sơ bị “treo”, người nộp thuế cần chủ động rà soát và hoàn thành các nghĩa vụ còn tồn tại trước khi được cập nhật trạng thái đã giải thể.

Bộ Tài chính nói gì về việc 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp?
Bộ Tài chính nói gì về việc 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp?

VOV.VN - Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh để đăng ký doanh nghiệp đang được cơ quan chức năng rà soát, xác minh. Bộ Tài chính cho biết sẽ xử lý, thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp nếu xác định có hành vi mạo danh.

Bộ Tài chính nói gì về việc 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp?

Bộ Tài chính nói gì về việc 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp?

VOV.VN - Khoảng 4.000 trường hợp có dấu hiệu bị mạo danh để đăng ký doanh nghiệp đang được cơ quan chức năng rà soát, xác minh. Bộ Tài chính cho biết sẽ xử lý, thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp nếu xác định có hành vi mạo danh.

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”
Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”

VOV.VN - Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt. Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm các nghĩa vụ thuế, vừa tạo một “lối ra” thông thoáng để doanh nghiệp có thể rời thị trường đúng quy định.

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”

Hàng trăm nghìn DN “sống trên giấy”: Gỡ nút thắt để doanh nghiệp được “khai tử”

VOV.VN - Hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã ngừng hoạt động trên thực tế nhưng vẫn tồn tại trên hệ thống pháp lý do chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt. Bài toán đặt ra là làm sao vừa bảo đảm các nghĩa vụ thuế, vừa tạo một “lối ra” thông thoáng để doanh nghiệp có thể rời thị trường đúng quy định.

Gần 95.000 doanh nghiệp/tổ chức chấm dứt mã số thuế: Cục Thuế nói gì?
Gần 95.000 doanh nghiệp/tổ chức chấm dứt mã số thuế: Cục Thuế nói gì?

VOV.VN - Trong 8 tháng, ngành Thuế xử lý 94.991 hồ sơ chấm dứt mã số thuế, nhưng gần 72.000 hồ sơ đã nộp từ các năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp được cấp mới mã số thuế đạt 156.478, cao gấp 6,8 lần số đề nghị chấm dứt.

Gần 95.000 doanh nghiệp/tổ chức chấm dứt mã số thuế: Cục Thuế nói gì?

Gần 95.000 doanh nghiệp/tổ chức chấm dứt mã số thuế: Cục Thuế nói gì?

VOV.VN - Trong 8 tháng, ngành Thuế xử lý 94.991 hồ sơ chấm dứt mã số thuế, nhưng gần 72.000 hồ sơ đã nộp từ các năm trước. Trong khi đó, số doanh nghiệp được cấp mới mã số thuế đạt 156.478, cao gấp 6,8 lần số đề nghị chấm dứt.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp