Doanh nghiệp mới tăng mạnh, thị trường vẫn có 22.200 đơn vị rút lui mỗi tháng

Theo Cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có hơn 14.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166.300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82.000 lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 đạt 11,7 tỷ đồng, giảm 31,3% so với tháng trước và tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 10.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 25,5% so với tháng trước và giảm 30,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng. Trong tháng 7, có 8.723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20,4% so với tháng trước và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025; có 10.382 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 3,9% và tăng 136,8%; có 7.209 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 45,4% và tăng 269,9%.

Gần 187.200 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng

Tính chung 7 tháng năm 2026, cả nước có hơn 125.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 1.518,9 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 597.300 lao động, tăng 16,9% về số doanh nghiệp, tăng 63,6% về vốn đăng ký và giảm 10,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo quy định mới nhất VOV.VN - Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được phân loại dựa trên lĩnh vực hoạt động, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bình quân năm cùng tiêu chí về doanh thu hoặc nguồn vốn. Đây là căn cứ quan trọng để xác định đối tượng được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2026 đạt 12,1 tỷ đồng, tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong bảy tháng năm 2026 đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, cả nước có gần 61.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2025), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong bảy tháng năm 2026 lên gần 187.200 doanh nghiệp, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2025. Bình quân một tháng có 26.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 7 tháng năm 2026 có 1.325 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 31.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 31,4%; 93.600 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 12,5%.

Ở chiều ngược lại, tính chung 7 tháng năm 2026, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 87.500 doanh nghiệp, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước; hơn 36.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; gần 31.200 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 118,7%. Bình quân một tháng có 22.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.