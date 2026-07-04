English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng: Gần 4.000 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 6.000 ngừng hoạt động, giải thể

Thứ Bảy, 14:09, 04/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 6 tháng đầu năm 2026, tại Đà Nẵng, gần 4.000 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký tăng hơn 60%, nhưng cùng thời gian có hơn 5.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và trên 1.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Bức tranh doanh nghiệp TP Đà Nẵng đang xuất hiện hai gam màu trái ngược, cho thấy đà phục hồi vẫn đi kèm không ít thách thức. Theo thông tin từ Thống kê thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 19.100 tỷ đồng, tăng hơn 31% về số doanh nghiệp và tăng hơn 60% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 1.565 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục có tín hiệu tích cực.

Da nang gan 4.000 doanh nghiep thanh lap moi, hon 6.000 ngung hoat dong, giai the hinh anh 1
Du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của Đà Nẵng 

Tuy nhiên, cũng trong nửa năm nay, hơn 5.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 6% so với cùng kỳ; 1.056 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 90%. Như vậy, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể lên tới trên 6.000 doanh nghiệp, cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới trong cùng kỳ.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52%, khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, song mức tăng giữa các ngành, lĩnh vực vẫn chưa đồng đều.

Da nang gan 4.000 doanh nghiep thanh lap moi, hon 6.000 ngung hoat dong, giai the hinh anh 2
Hoạt động vận tải, kho bãi tăng 12,11% trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số: “Nhiều doanh nghiệp có sức chống chọi hạn chế và giải thể rất nhiều. Ngoài ra, mức tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 của các ngành nghề không đồng đều dẫn đến tình trạng thành phố chưa đạt được mức tăng trưởng hai con số”.

Da nang gan 4.000 doanh nghiep thanh lap moi, hon 6.000 ngung hoat dong, giai the hinh anh 3
Kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52% (Ảnh: Nguyễn Trình)

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng thị trường; đồng thời theo dõi, nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

z6171623921768_f91a8b454d5fd5337dd482b8b7ef2806_1.jpg

Doanh nghiệp mới tăng mạnh nhưng làn sóng rút lui vẫn chưa hạ nhiệt

VOV.VN - Theo Cục Thống kê, nửa đầu năm 2026, cả nước có hơn 169.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao, phản ánh bức tranh phục hồi còn nhiều thách thức của cộng đồng doanh nghiệp.

Long Phi/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt 80% dự toán cả năm
Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt 80% dự toán cả năm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng thu ngân sách gần 53 ngàn tỷ đồng, đạt 80% dự toán cả năm. Nhiều chỉ số tăng trưởng giúp thành phố này trở thành điểm sáng đầu tư nửa đầu năm nay.

Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt 80% dự toán cả năm

Đà Nẵng thu ngân sách 6 tháng đạt 80% dự toán cả năm

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố Đà Nẵng thu ngân sách gần 53 ngàn tỷ đồng, đạt 80% dự toán cả năm. Nhiều chỉ số tăng trưởng giúp thành phố này trở thành điểm sáng đầu tư nửa đầu năm nay.

5 nhóm giải pháp trọng tâm để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng
5 nhóm giải pháp trọng tâm để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng

VOV.VN - Đà Nẵng xác định phát triển Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, đô thị đáng sống và liên kết vùng là hướng đi chiến lược nhằm trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước.

5 nhóm giải pháp trọng tâm để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng

5 nhóm giải pháp trọng tâm để Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng

VOV.VN - Đà Nẵng xác định phát triển Khu thương mại tự do gắn với Trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, đô thị đáng sống và liên kết vùng là hướng đi chiến lược nhằm trở thành cực tăng trưởng của miền Trung và cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng đạt 9,25%
Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng đạt 9,25%

VOV.VN - Nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố Đà Nẵng ước đạt 9,25% so với cùng kỳ, thuộc nhóm mức tăng trưởng cao trong cả nước. Đó là thông tin do Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố sáng nay (02/7).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng đạt 9,25%

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố Đà Nẵng đạt 9,25%

VOV.VN - Nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của thành phố Đà Nẵng ước đạt 9,25% so với cùng kỳ, thuộc nhóm mức tăng trưởng cao trong cả nước. Đó là thông tin do Thống kê thành phố Đà Nẵng công bố sáng nay (02/7).

Đà Nẵng hướng tới xây dựng Khu Thương mại tự do thông minh, quản trị hiện đại
Đà Nẵng hướng tới xây dựng Khu Thương mại tự do thông minh, quản trị hiện đại

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng Khu Thương mại tự do số 2,3, 4. Cùng với khu chức năng Khu Thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới

Đà Nẵng hướng tới xây dựng Khu Thương mại tự do thông minh, quản trị hiện đại

Đà Nẵng hướng tới xây dựng Khu Thương mại tự do thông minh, quản trị hiện đại

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án hạ tầng Khu Thương mại tự do số 2,3, 4. Cùng với khu chức năng Khu Thương mại tự do số 5 đã được khởi động đầu tư trước đó, Khu Thương mại tự do Đà Nẵng đang dần hình thành diện mạo mới

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp