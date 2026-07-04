Đà Nẵng: Gần 4.000 doanh nghiệp thành lập mới, hơn 6.000 ngừng hoạt động, giải thể

Bức tranh doanh nghiệp TP Đà Nẵng đang xuất hiện hai gam màu trái ngược, cho thấy đà phục hồi vẫn đi kèm không ít thách thức. Theo thông tin từ Thống kê thành phố Đà Nẵng, 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn thành phố, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 19.100 tỷ đồng, tăng hơn 31% về số doanh nghiệp và tăng hơn 60% về vốn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 1.565 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục có tín hiệu tích cực.

Du lịch tiếp tục là động lực tăng trưởng của Đà Nẵng

Tuy nhiên, cũng trong nửa năm nay, hơn 5.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 6% so với cùng kỳ; 1.056 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng gần 90%. Như vậy, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể lên tới trên 6.000 doanh nghiệp, cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới trong cùng kỳ.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52%, khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch và thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả tích cực, song mức tăng giữa các ngành, lĩnh vực vẫn chưa đồng đều.

Hoạt động vận tải, kho bãi tăng 12,11% trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thành phố chưa đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số: “Nhiều doanh nghiệp có sức chống chọi hạn chế và giải thể rất nhiều. Ngoài ra, mức tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2026 của các ngành nghề không đồng đều dẫn đến tình trạng thành phố chưa đạt được mức tăng trưởng hai con số”.

Kinh tế Đà Nẵng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52% (Ảnh: Nguyễn Trình)

Thời gian tới, thành phố Đà Nẵng tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng thị trường; đồng thời theo dõi, nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, góp phần hạn chế tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.