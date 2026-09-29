Doanh nghiệp ở KCN-KCX trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai vay 461.000 tỷ đồng

Trong đó, các doanh nghiệp hoạt động trong KCN-KCX trên địa bàn TP.HCM vay 334.000 tỷ đồng (chiếm 72,5%) và trên địa bàn TP. Đồng Nai vay 127.000 tỷ đồng (chiếm 27,5%).

Doanh nghiệp ở hai địa bàn này chủ yếu vay ngắn hạn (81%), giải quyết nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, chế biến, chế tạo hàng hóa xuất khẩu và tiêu dùng…

TP.HCM và TP. Đồng Nai có tổng cộng hơn 100 KCN-KCX

TP.HCM và TP. Đồng Nai hiện có trên 100 KCN-KCX. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, những con số này cho thấy nhu cầu vốn của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN-KCX đã được đáp ứng, hỗ trợ tích cực việc mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu về vốn của doanh nghiệp trong KCN-KCX cơ bản được đáp ứng

Kết quả cho vay đối với doanh nghiệp trong KCN-KCX tại hai địa bàn này gắn với phát triển dịch vụ ngân hàng (tín dụng, thanh toán, ngoại hối…) bám sát xu hướng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất; sản xuất xanh và chuyển đổi số, cùng với xu hướng và yêu cầu về phát triển KCN sinh thái theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.